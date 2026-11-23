Iași: Concert caritabil „ARTIȘTI PENTRU O VOCE„

Publicat de Gabriela Rotaru, 23 noiembrie 2026, 12:46

CONCERT CARITABIL ARTIȘTI PENTRU O VOCE

În ziua de miercuri, 25 noiembrie 2026, începând cu ora 18.00, în Sala Eminescu a Hotelului Traian va avea loc un concert extraordinar dedicat artistei Andra Dan, profesor de canto.

Domnia sa a fost diagnostică cu cancer și are nevoie de sprijin financiar pentru operația care va urma după chimioterapie. Evenimentul este organizat de TryA, grup de acțiune în sfera evenimentelor culturale și caritabile.

Zeci de artiști din România, zona Moldovei, dar și din Republica Moldova vor urca pe aceeași scenă, într-o inimă ce va bate pentru viața colegei Andra Dan: ARTIȘTI PENTRU O VOCE!

În cadrul evenimentului ne vom întâlni cu jazzul, muzica lăutărească veche, folclorul autentic românesc, lucrări pop internaționale și românești, cântece de iarnă și colinde – adevărate popasuri sonore – presărate cu câteva momente de dans contemporan. Cele trei formații prezente, Music&Friends by Aurelian, Jazz ’N Mahala și IA ȘI Tarafu’ vor realiza acompaniamentul pentru soliștii invitați, elevi, studenți, profesori etc.

Fondurile rămase după realizarea evenimentului vor fi donate în mod transparent, la vedere, în contul doamnei Andra Dan.

Miercuri, 25 noiembrie 2026, începând cu ora 18.00, în Sala Eminescu a Hotelului Traian – CONCERT CARITABIL ARTIȘTI PENTRU O VOCE!

Contact: 0744293020 Mihaela