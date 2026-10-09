Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Fără categorie » Au început înscrierile pentru Festivalul „Rampa de Lansare” – ediția a VI-a

Au început înscrierile pentru Festivalul „Rampa de Lansare” – ediția a VI-a

Asociația Culturală Romantic ART organizează, în perioada 27–29 noiembrie 2026, la Complexul Conacul Domnesc din Suceava, cea de-a VI-a ediție a Festivalului Național de Interpretare Muzicală pentru Copii și Tineri „Rampa de Lansare”. Evenimentul se desfășoară, ca în fiecare an, în preajma Zilei Bucovinei, marcând prin muzică și tinere talente una dintre cele mai importante sărbători pentru această regiune.

Au început înscrierile pentru Festivalul „Rampa de Lansare” – ediția a VI-a

Publicat de georgevanvu, 9 octombrie 2026, 14:30


Festivalul se adresează copiilor și tinerilor pasionați de muzică și cuprinde trei mari secțiuni:
• Muzică ușoară vocală
• Muzică populară vocală
• Muzică instrumentală

Concurenții vor evolua pe categorii de vârstă și vor fi evaluați de un juriu format din artiști, profesori și specialiști cu experiență în domeniul muzical:
Aurelian Temișan, Andra Dan, Nicolae Caragea, George Vanvu, Johanes Onesciuc, Laura Olteanu, Delia Stoian Irimie, Răzvan Mitoceanu și Andrei Morar.

„Rampa de Lansare” a fost creat ca un proiect dedicat descoperirii, susținerii și promovării copiilor și tinerilor talentați, oferindu-le acestora posibilitatea de a urca pe o scenă profesionistă, de a fi ascultați de un juriu valoros și de a trăi experiența unui concurs național într-o atmosferă de competiție, prietenie și bucurie.
Organizatorii își propun și în acest an să aducă la Suceava participanți din mai multe județe ale țării, precum și copii și tineri români din Republica Moldova, Ucraina și Diaspora, transformând festivalul într-o întâlnire a talentului și a culturii românești.

Înscrierile sunt deschise până la data de 25 octombrie 2026.

Regulamentul complet și informațiile referitoare la înscriere pot fi consultate pe pagina oficială de Facebook „Rampa de Lansare Suceava”.

 

 

 

 

Etichete:
ArmoniE TRIO din Italia, la Centrul de Cultură „George Apostu” din Bacău
Evenimente Radio Iaşi marți, 29 septembrie 2026, 19:30

ArmoniE TRIO din Italia, la Centrul de Cultură „George Apostu” din Bacău

Centrul de Cultură „George Apostu”, în parteneriat cu Filarmonica „Mihail Jora”, organizează vineri, 9 octombrie 2026, de la ora 17.00, la...

ArmoniE TRIO din Italia, la Centrul de Cultură „George Apostu” din Bacău
Iași: Intrare gratuită pentru seniori, la muzeele din cadrul Complexului Național „Moldova”
Evenimente Radio Iaşi luni, 28 septembrie 2026, 18:41

Iași: Intrare gratuită pentru seniori, la muzeele din cadrul Complexului Național „Moldova”

Cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice, celebrată anual la data de 1 octombrie, Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași...

Iași: Intrare gratuită pentru seniori, la muzeele din cadrul Complexului Național „Moldova”
Festivalul de Film Japonez ajunge la Cinema Ateneu Iași, între 2 și 4 octombrie
Evenimente Radio Iaşi luni, 28 septembrie 2026, 17:36

Festivalul de Film Japonez ajunge la Cinema Ateneu Iași, între 2 și 4 octombrie

În perioada 2–4 octombrie 2026, Cinema Ateneu Iași găzduiește Festivalul de Film Japonez, organizat de Ambasada Japoniei în România. Timp de...

Festivalul de Film Japonez ajunge la Cinema Ateneu Iași, între 2 și 4 octombrie
Iași: Expoziția „Gheorghe Ciobanu în dialog cu Vincent van Gogh”
Evenimente Radio Iaşi luni, 28 septembrie 2026, 17:28

Iași: Expoziția „Gheorghe Ciobanu în dialog cu Vincent van Gogh”

Muzeul Unirii din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași organizează, în perioada 1 octombrie – 1 noiembrie 2026, expoziția...

Iași: Expoziția „Gheorghe Ciobanu în dialog cu Vincent van Gogh”
Evenimente Radio Iaşi sâmbătă, 26 septembrie 2026, 09:05

UAIC organizează evenimentul „Bun venit la UAIC”, ediția a XV-a, dedicat studenților din anul I

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) organizează, în perioada 26–28 septembrie 2026, cea de-a XV-a ediție a evenimentului...

UAIC organizează evenimentul „Bun venit la UAIC”, ediția a XV-a, dedicat studenților din anul I
Evenimente Radio Iaşi marți, 22 septembrie 2026, 17:20

Iași, 5 octombrie: Turneul Clasic la puterea a treia. Violoncellissimo. Marin Cazacu 70

Turneul Național Clasic la puterea a treia. Violoncellissimo revine în toamna 2026 cu ediția a 8-a  – ediţie aniversară Marin Cazacu...

Iași, 5 octombrie: Turneul Clasic la puterea a treia. Violoncellissimo. Marin Cazacu 70
Evenimente Radio Iaşi marți, 22 septembrie 2026, 16:38

Iași, 6 octombrie: Turneul Classic. Jazz. Voyage cu pianistul Paul Staicu

Classic. Jazz. Voyage Paul Staicu, un pianist format la București și Paris aduce pe aceeași scenă Bach, Mozart, jazz și teme româneşti...

Iași, 6 octombrie: Turneul Classic. Jazz. Voyage cu pianistul Paul Staicu
Evenimente Radio Iaşi joi, 17 septembrie 2026, 11:00

John Coltrane 100 de ani – Recital de jazz în Aula BCU Iași

Beyond Common înseamnă: Ștefan Coman – saxofon alto/sopran Tânăr (clasa a 11-a la CNAOB – Iași) și talentat muzician ieșean,...

John Coltrane 100 de ani – Recital de jazz în Aula BCU Iași