Au început înscrierile pentru Festivalul „Rampa de Lansare” – ediția a VI-a

Asociația Culturală Romantic ART organizează, în perioada 27–29 noiembrie 2026, la Complexul Conacul Domnesc din Suceava, cea de-a VI-a ediție a Festivalului Național de Interpretare Muzicală pentru Copii și Tineri „Rampa de Lansare”. Evenimentul se desfășoară, ca în fiecare an, în preajma Zilei Bucovinei, marcând prin muzică și tinere talente una dintre cele mai importante sărbători pentru această regiune.

Publicat de georgevanvu, 9 octombrie 2026, 14:30



Festivalul se adresează copiilor și tinerilor pasionați de muzică și cuprinde trei mari secțiuni:

• Muzică ușoară vocală

• Muzică populară vocală

• Muzică instrumentală

Concurenții vor evolua pe categorii de vârstă și vor fi evaluați de un juriu format din artiști, profesori și specialiști cu experiență în domeniul muzical:

Aurelian Temișan, Andra Dan, Nicolae Caragea, George Vanvu, Johanes Onesciuc, Laura Olteanu, Delia Stoian Irimie, Răzvan Mitoceanu și Andrei Morar.

„Rampa de Lansare” a fost creat ca un proiect dedicat descoperirii, susținerii și promovării copiilor și tinerilor talentați, oferindu-le acestora posibilitatea de a urca pe o scenă profesionistă, de a fi ascultați de un juriu valoros și de a trăi experiența unui concurs național într-o atmosferă de competiție, prietenie și bucurie.

Organizatorii își propun și în acest an să aducă la Suceava participanți din mai multe județe ale țării, precum și copii și tineri români din Republica Moldova, Ucraina și Diaspora, transformând festivalul într-o întâlnire a talentului și a culturii românești.

Înscrierile sunt deschise până la data de 25 octombrie 2026.

Regulamentul complet și informațiile referitoare la înscriere pot fi consultate pe pagina oficială de Facebook „Rampa de Lansare Suceava”.