Classic for Teens revine și se extinde la nivel național

Ediția a VII-a a Festivalului Internațional Classic for Teens se desfășoară în patru orașe din România și începe la Focșani, pe 9 octombrie, cu recitalul Classic. Jazz. Voyage, susținut de pianistul Paul Staicu.

Ediția din această toamnă marchează o nouă etapă în evoluția proiectului cultural-educațional inițiat la Focșani în anul 2020: pentru prima dată, festivalul se desfășoară într-un format național, reunind, în perioada 9 octombrie – 28 noiembrie 2026, concerte, recitaluri, masterclassuri și întâlniri dedicate tinerilor în Focșani, Iași, Alba Iulia și Oradea.

În acest an, festivalul aduce în fața publicului artiști originari sau activi profesional în opt țări: România, Austria, Brazilia, Franța, Italia, Regatul Unit, SUA și Olanda.

Programul ediției este construit sub direcția artistică a pianistei franco-române Mara Dobrescu și reunește artiști consacrați, tineri interpreți și pedagogi cu activitate internațională.

Primul eveniment al ediției va avea loc vineri, 9 octombrie 2026, de la ora 19:00, la Teatrul Municipal „Maior Gheorghe Pastia” din Focșani. Pianistul Paul Staicu, artist format la București și Paris, va prezenta recitalul Classic. Jazz. Voyage, inclus în turneul său național. Spectacolul propune o călătorie între muzica clasică, jazz și teme românești și explorează limbajul comun dintre rigoarea interpretării clasice și libertatea improvizației.

Etapa de la Focșani va continua pe data de 17 octombrie, la ora 19:00, la Teatrul Municipal „Maior Gheorghe Pastia” – Povești din lumea viorii, cu violonistul Răzvan Stoica, pianista Andreea Stoica și celebra vioară Stradivarius „Ex-Ernst”, veche de aproape 300 de ani.

Pe 15 noiembrie, la ora 18:00, la Sala Balada din Focșani, va avea loc spectacolul Ritmuri în oglindă, susținut de pianista de jazz franco-română Ramona Horvath, contrabasistul francez Nicolas Rageau, dansatoarea de step franco-americană Roxane Butterfly și Zuly. Concertul aduce împreună jazzul, ritmul și dansul step și are o puternică dimensiune incluzivă. Prezența lui Zuly, o tânără dansatoare cu sindrom Down, ne vorbește despre libertatea de a ne exprima prin artă și despre capacitatea muzicii și a dansului de a sparge bariere, prejudecăți și etichete.

Programul de la Focșani cuprinde și masterclassuri de pian, canto liric, vioară și step dance, susținute de Kira Frolu, Rodica Vică, Răzvan Stoica și Roxane Butterfly. Tot aici, programul festivalului este completat de activitățile educaționale ale proiectului „Dincolo de scenă – Tineri, artiști și comunitate în dialog”, finanțat de Consiliul Județean Vrancea în baza Legii nr. 350/2005. Proiectul include întâlniri Human Library, laboratoare de formare și activități de educație non-formală destinate tinerilor și voluntarilor.

Focșaniul este orașul în care Classic for Teens s-a născut și rămâne nucleul cultural, educațional și comunitar al festivalului. De aici, proiectul își extinde în 2026 programul către alte centre culturale și universitare din România, ducând mai departe experiența acumulată în primele șase ediții.

„Classic for Teens s-a născut la Focșani și a crescut împreună cu tinerii, artiștii și voluntarii care i-au fost alături. Extinderea în patru orașe este un pas firesc: ducem mai departe, la nivel național, un model care apropie tinerii nu doar de muzică, ci și de oamenii, munca și experiențele aflate dincolo de scenă”, a declarat Mioara Moraru, președinta Asociației PropatriaVOX și managerul festivalului.

Programul național Classic for Teens 7.0

După etapa de la Focșani, cea de-a șaptea ediție a Festivalului Classic for Teens va continua la Iași, pe 1 noiembrie, cu recitalul susținut de pianistul italian Filippo Tenisci la Palatul Culturii. Festivalul va ajunge apoi la Alba Iulia, Capitala Tineretului din România 2026, unde, la Palatul Principilor, pianista franco-română Mara Dobrescu va susține un recital. Circuitul se va încheia pe 28 noiembrie, la Oradea, în sala „Enescu–Bartók” a Filarmonicii de Stat, cu recitalul pianistei franco-braziliene Juliana Steinbach.

Dimensiunea educațională rămâne esențială și în etapele naționale ale festivalului. Mara Dobrescu, pe 31 octombrie, la Iași, și Juliana Steinbach, pe 28 noiembrie, la Oradea, vor susține masterclassuri gratuite, oferindu-le tinerilor muzicieni posibilitatea de a lucra direct cu două artiste cu importante cariere internaționale.

Muzică, educație și participarea tinerilor

Misiunea Festivalului Classic for Teens este de a apropia muzica de noile generații și de a crea contexte în care experiența artistică, educația și participarea activă se completează reciproc.

Festivalul facilitează întâlnirea dintre artiști cu activitate internațională, tineri muzicieni, elevi, studenți, voluntari și comunitățile locale. Concertele sunt continuate prin masterclassuri, dialoguri și experiențe practice, astfel încât tinerii să nu rămână doar spectatori, ci să devină participanți activi la viața culturală.

Voluntarii au avut, încă de la prima ediție, un rol esențial în organizarea și dezvoltarea festivalului. Peste 620 de tineri voluntari au fost implicați de-a lungul celor șase ediții anterioare, dintre care aproximativ 150 numai în anul 2025. Aceștia au contribuit la organizarea evenimentelor, promovare, relația cu publicul, documentare foto-video și comunicare, transformând voluntariatul într-un proces de învățare și formare prin experiență.

Festivalul și comunitatea dezvoltată în jurul său au obținut Locul I la Gala Tineretului din România 2025, categoria „Inspirație prin creație”, distincție care recunoaște impactul programului asupra participării și dezvoltării tinerilor prin cultură și educație non-formală.

Ediția este realizată cu sprijinul artiștilor, al partenerilor instituționali și media și al comunităților locale din cele patru orașe.

Informațiile despre program, participare și acces vor fi comunicate treptat prin canalele oficiale ale Festivalului Classic for Teens și ale Asociației PropatriaVOX.

Organizator: Asociația PropatriaVOX

Sub patronajul Ambasadei României pe lângă Sfântul Scaun.

În parteneriat cu: Primăria Municipiului Focșani, Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași, Palatul Culturii din Iași, Primăria Municipiului Alba Iulia, Consiliul Județean Bihor, Primăria Municipiului Oradea, Filarmonica de Stat Oradea, Teatrul Municipal „Maior Gheorghe Pastia” din Focșani, DJTS Vrancea, DJTS Alba Iulia, Festivalul Propatria, Asociația Propatria Italia, Asociația Pro Contemporania, Colegiul „Emanuil Gojdu” din Oradea, „Asociația Cetățenilor Implicați în Comunitate” din Iași, Asociația InoMusicArt, Promotis, ValidSoftware, Maison Florus. Etapa de la Alba Iulia este inclusă în programul Alba Iulia – Capitala Tineretului din România 2026.

Parteneri media: Radio România Cultural, Radio România Muzical, Radio România Iași, Radio Trinitas, Radio Clasic FM, Radio Dada, Republika Kritica, Leviathan, Ziarul de Vrancea, Actualitatea Vrânceană, Ceașca de Cultură, În Vrancea, România Pozitivă, Ediție de Vrancea, Evenimente Focșani.

Filmul festivalului 2025: https://www.youtube.com/watch?v=-vj0r-zNVCY

Înscrieri masterclass: https://www.classicforteens.eu/masterclass-2026/

Înscrieri voluntari: https://www.classicforteens.eu/voluntariat-classic-for-teens/

Website: www.classicforteens.eu

E-mail: info@propatriavox.eu

Telefon: 0725 658 873