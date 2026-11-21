(AUDIO) Istoria iese din tăcere la Muzeul Unirii, glasul comorilor ce poartă sufletul Moldovei peste veacuri

Publicat de Andreea Drilea, 21 noiembrie 2026, 10:52

La Iași, în ziua de vineri, 20 noiembrie 2026, începând cu ora 13, în incinta Muzeului Unirii (str. Alexandru Lăpușneanu, Nr. 14), s-a desfășurat vernisajul expoziției – „Moldova – secole de istorie și cultură. De la Ioan Vodă cel Cumplit la Alexandru Ioan Cuza”.

Expoziția este deschisă publicului pâna la 24 ianuarie 2027.

Expoziția valorifică piese din colecțiile Emilian Radu. Evenimentul este organizat cu prilejul Zilei Naționale a României și propune o incursiune fascinantă în trecutul bogat al spațiului moldav, acoperind trei secole definitorii pentru identitatea și evoluția noastră culturală.

Curatori ai expoziției sunt Alexandru Constantin Chituță, doctor în Teologie, manager al Complexului Muzeal Național Național „Moldova” Iași, și dr. Ginel Lazăr, muzeograf, Muzeul Național de Istorie a României.

Înaintea deschiderii evenimentului, am stat de vorbă cu Alexandru Constantin Chituță, cel care ne-a creionat, prin cuvânt, o imagine a expoziției de față, având, în finalul dialogului, pentru fiecare dintre Dumneavoastră, câteva mesaje atât de a vizita expoziția, cât și cu prilejul Zilei Naționale a României.

În cele ce urmează, vă invităm să ascultați discursul colecționarului Emilian Radu, cel care ne vorbește despre pasiunea de a colecționa, cu accent pe conținutul Expoziției „Moldova – secole de istorie și cultură. De la Ioan Vodă cel Cumplit la Alexandru Ioan Cuza”. Emilian Radu, aproape de final, are o invitație pentru ieșeni și nu numai de a vizita expoziția.

Referitor la cele prezentate, conchidem: „Concetățeni, nu putem scăpa de istorie”, Abraham Lincoln, avocat și om politic american, al șaisprezecelea președinte al Statelor Unite ale Americii.

Înregistrările postate le difuzăm într-o ediție viitoare a emisiunii Dialog intercultural, emisiune pe care o puteți urmări în fiecare seară de vineri a săptămânii, începând cu ora 20:30, pe undele Radio România Iași.

Ne auzim online – AICI – https://www.radioiasi.ro/live-radio-iasi-fm

Text și audio: Dumitru ȘERBAN

Foto: Palatul Culturii din Iași – Complexul Muzeal Național „Moldova”