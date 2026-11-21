Cod galben de vânt puternic și viscol la munte. Rafale de până la 100 km/h
Publicat de Andreea Drilea, 21 noiembrie 2026, 10:15
|Sursa : Administrația Națională de Meteorologie
COD : GALBEN
|Ziua/luna/anul: 21-11-2026
|Ora : 10:00
|Nr. mesajului:1
|Intervalul : 21 noiembrie, ora 10 – 22 noiembrie, ora 20
Zonele afectate : conform textului și hărții
Fenomene : conform textului și hărții
Mesaj :
ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN
În intervalul menționat, la munte, la altitudini în general de peste 1700 m, vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 80…100 km/h.
Notă: Sâmbătă (21 noiembrie) temporar vântul va avea intensificări în Moldova, cu viteze la rafală în general de 40…50 km/h.
În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj.
|