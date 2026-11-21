Intervalul : 21 noiembrie, ora 10 – 22 noiembrie, ora 20

Zonele afectate : conform textului și hărții

Fenomene : conform textului și hărții

Mesaj :

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 21 noiembrie, ora 10 – 22 noiembrie, ora 20

Fenomene vizate și zone afectate: conform textului și hărții

În intervalul menționat, la munte, la altitudini în general de peste 1700 m, vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 80…100 km/h.

Sâmbătă (21 noiembrie) în nordul Carpaților Orientali, la altitudini în general mai mari de 1400 m, va ninge viscolit, se va depune strat de zăpadă de 5…10 cm, vântul va avea rafale cu viteze de 50…70 km/h, iar pe creste de 80…100 km/h. Vizibilitatea va scădea sub 100 m.

Notă: Sâmbătă (21 noiembrie) temporar vântul va avea intensificări în Moldova, cu viteze la rafală în general de 40…50 km/h.

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj.