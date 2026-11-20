A fost publicat în transparenţă decizională proiectul de ordonanţă de urgenţă privind comasarea voluntară a administraţiilor locale

Publicat de Gabriela Rotaru, 20 noiembrie 2026, 16:49

Ministerul Dezvoltării a publicat în transparenţă decizională proiectul de ordonanţă de urgenţă privind comasarea voluntară a administraţiilor locale.

Documentul prevede că angajaţii primăriilor care intră în acest proces îşi vor păstra posturile timp de cel puţin un an, iar impozitele pe locuinţe şi terenurile intravilane vor fi reduse la jumătate, pentru o perioadă de cinci ani.

Timp de 5 ani, locuitorii care acceptă comasarea voluntară a comunelor vor beneficia de reducerea la jumătate a impozitelor pe clădiri şi pe terenurile intravilane. În acelaşi timp, noile localităţi vor beneficia de investiţii special dedicate lor pentru a dezvolta infrastructurile de bază: apă şi canalizare, şcoli şi dispensare medicale.

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, Marcel-Alexandru Stoica: Se vor acorda cel puţin 4 milioane de lei investiţii pentru fiecare localitate care se uneşte voluntar, din programul „Start reformă administrativă”, dintr-un buget total de 4 miliarde de lei. Aici vorbim de proiecte de dezvoltare locală: apă, canalizare, drumuri, dispensare, şcoli sau grădiniţe. Este important de reţinut şi că prioritatea la finanţare vor avea toate comunele care prin unire ajung la minimum 2.500 de locuitori. De asemenea, noile localităţi vor avea un acces mai bun la fondurile europene şi la programele europene de dezvoltare locală.

Alexandru Stoica a mai spus că nu se vor şterge localităţii de pe hartă. Va rămâne un singur punct de lucru la primăriile desfiinţate, unde oamenii vor putea să-şi rezolve problemele administrative, şi nimeni nu îşi va schimba actele, pentru că buletinele, certificatele şi permisele vor rămâne valabile.

Tot, astăzi, Guvernul a aprobat constituirea a două comitete interministeriale pentru pregătirea celor două mari reforme – cea a administraţiei centrale şi a companiilor de stat, respectiv, cea a reorganizării administrativ-teritorială. (Rador/ FOTO Facebook Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației)