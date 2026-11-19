Cum ne protejăm în timpul vijeliilor. Recomandările IGSU pentru populație

Publicat de Gabriela Rotaru, 19 noiembrie 2026, 18:30

Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă reaminteşte o serie de recomandări în contextul avertizărilor meteo de vânt foarte puternic care au intrat deja în vigoare şi vor fi valabile până mâine după-amiază.

Obiectele din curţi şi balcoane care pot fi luate de vânt trebuie asigurate, iar uşile şi ferestrele bine închise.

Limitaţi activităţile în aer liber, nu atingeţi cablurile electrice căzute la pământ şi semnalaţi autorităţilor orice situaţie periculoasă.

Păstraţi distanţa faţă de copaci, stâlpi, panouri publicitare şi alte structuri care ar putea fi doborâte de vânt.

Renunţaţi la deplasările pe traseele montane, în special pe creste, pe durata fenomenelor meteo periculoase, iar dacă vă aflaţi deja la munte, adăpostiţi-vă în cabane sau spaţii sigure până la ameliorarea vremii.

Vă reamintim, în această noapte, la ora 1:00 se activează o alertă cod roşu de vânt, care va fi valabilă în zonele de munte cu altitudini de peste 1.200 m, dar şi în Vrancea.

Autorităţile au decis ca mâine elevii din tot judeţul să nu meargă la şcoală dimineaţă. Sunt suspendate cursurile cu prezenţă fizică în toate unităţile de învăţământ din Vrancea până la ora 12:00.