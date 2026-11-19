Codul roșu de vânt puternic suspendă cursurile în toate școlile din Vrancea mâine, până la ora 12:00

Publicat de Gabriela Rotaru, 19 noiembrie 2026, 18:39



Autoritățile din Vrancea suspendă mâine cursurile cu prezenţă fizică în toate unităţile de învăţământ din județ, până la ora 12:00.

COD ROȘU

Interval de valabilitate: 20 noiembrie, ora 1 – 20 noiembrie, ora 10

Fenomene vizate și zone afectate: intensificări puternice și susținute ale vântului în județul Vrancea,

precum și în zona de munte a județelor Suceava, Neamț, Bacău la altitudini de peste 1200 de metri.

Vor fi intensificări puternice și susținute ale vântului, pe arii extinse în județul Vrancea, cu viteze de peste

90 km/h, iar în zona de munte la altitudini de peste 1200 m, cu viteze de peste 120…140 km/h.

AVERTIZARE METEOROLOGICĂ COD GALBEN

Interval de valabilitate: 20 noiembrie, ora 10 – 20 noiembrie, ora 16

Fenomene vizate: intensificări ale vântului

Zone afectate: județele Suceava, Botoșani, Iași, Vaslui, Galați și zona joasă de relief a județelor Neamț, Bacău și Vrancea.

În intervalul menționat, vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a Moldovei. Vor fi viteze de 50…70 km/h, iar la munte de peste 80…100 km/h, cu cele mai mari viteze pe creste.