Peste 350 de autovehicule de transport marfă sunt în aşteptare la punctul de trecere a frontierei Siret

Publicat de Gabriela Rotaru, 19 noiembrie 2026, 15:47

Peste 350 de autovehicule de transport marfă sunt în aşteptare la punctul de trecere a frontierei Siret, pe sensul de ieşire din România.

Coloana de automarfare se întinde pe 5 kilometri, iar timpul de aşteptare a ajuns la 420 de minute, transmite Poliţia de Frontieră.

În prezent, sunt folosite toate cele trei artere destinate controlului de automarfarelor.

Reprezentanţii instituţiei menţin permanent legătura cu autorităţile de frontieră ucrainene pentru coordonarea activităţilor de control şi luarea unor măsuri comune care să fluidizeze traficul, au transmis autorităţile. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)