Trilaterala Xi, Trump şi Putin s-a încheiat

Publicat de Andreea Drilea, 19 noiembrie 2026, 12:15

UPDATE – Reuniunea trilaterală între preşedinţii Chinei, Xi Jinping, Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, şi Federaţiei Ruse, Vladimir Putin, desfăşurată joi în oraşul Shenzhen, din sudul Chinei, s-a încheiat, transmit AFP şi EFE.

Întâlnirea, care a durat aproximativ o oră şi douăzeci de minute, a abordat teme precum dezarmarea nucleară şi războiul din Ucraina, scrie agenţia de presă spaniolă.

Preşedintele chinez Xi Jinping şi-a îndemnat joi omologii din Statele Unite, Donald Trump, şi Rusia, Vladimir Putin, să elimine complet şi să interzică în mod exhaustiv armele nucleare, pe care le-a descris ca fiind o ‘sabie a lui Damocles’ care planează asupra umanităţii.

În timpul reuniunii istorice, Xi şi-a îndemnat omologii să facă tot posibilul pentru a preveni un război nuclear.

De asemenea, el a îndemnat Washingtonul şi Moscova să respecte Tratatul de neproliferare a armelor nucleare şi să menţină stabilitatea strategică globală. AGERPRES

Reuniunea trilaterală între preşedinţii Chinei, Xi Jinping, Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, şi Federaţiei Ruse, Vladimir Putin, a început joi în oraşul Shenzhen, din sudul Chinei, transmite EFE.

Potrivit AFP, este vorba despre un summit fără precedent care, în contextul multiplelor crize, a ridicat îngrijorări cu privire la acordurile dintre marile puteri în detrimentul altor actori internaţionali precum Ucraina şi Europa.

Întâlnirea celor trei preşedinţi are loc la un centru tehnologic din Shenzhen, care i-a găzduit miercuri şi joi şi pe liderii celor 21 de state membre ale Forumului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC). AGERPRES/FOTO EPA