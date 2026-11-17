O staţie de distribuţie a energiei electrice din Cernăuţi, avariată după ce a fost lovită de o dronă

Publicat de Andreea Drilea, 17 noiembrie 2026, 08:20

O staţie de distribuţie a energiei electrice din oraşul Cernăuţi a fost avariată marţi dimineaţa, provocând o gravă pană de curent, a informat guvernatorul militar al regiunii Cernăuţi, Ruslan Osipenko.

Potrivit acestuia, în cursul dimineţii, regiunea a fost atacată de două drone ruseşti, iar una a lovit instalaţia energetică.

‘În urma impactului, o instalaţie energetică din Cernăuţi a fost avariată, ceea ce a cauzat o pană de curent de urgenţă într-o parte a comunităţii. Toate serviciile de urgenţă lucrează la faţa locului şi elimină consecinţele atacului. Din fericire, nu există victime sau răniţi’, a transmis Osipenko.

Populaţia din Cernăuţi a fost informată că nu va avea energie electrică până la ora 23.00. AGERPRES/FOTO imagine ilustrativă