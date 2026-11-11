A fost reţinut şoferul camionului de la care a pornit unul dintre accidentele în lanţ de pe Autostrada Trakia

Publicat de Andreea Drilea, 11 noiembrie 2026, 10:22

Anchetatorii Serviciului Naţional de Investigaţii din Bulgaria vor continua audierile martorilor şi persoanelor implicate în accidentele de pe Autostrada Trakia.

A fost reţinut şoferul român al camionului care staţiona pe carosabilul autostrăzii. „Se presupune că acest camion a provocat impactul iniţial, care a declanşat unul dintre accidentele în lanţ de pe autostradă”, a declarat în cadrul unei conferinţe de presă directorul Direcţiei Regionale a Ministerului de Interne din Iambol, comisar-şef Dobrin Dimitrov:

„Potrivit primelor informaţii pe care le avem, după aproximativ 70-80 de metri, după cum susţin martorii oculari, şoferii au intrat brusc într-o perdea de ceaţă, în care vizibilitatea nu depăşea 10 metri. Cel mai probabil, acest camion circula cu viteză foarte redusă sau poate a pătruns pe carosabil din banda laterală. Încă nu putem stabili cu exactitate acest lucru. Pentru clarificarea acestor aspecte vor fi dispuse expertize suplimentare. Şoferul a fost audiat şi a fost reţinut. Şi astăzi vor avea loc noi audieri”.

Până în acest moment, procurorii nu au formulat nicio acuzaţie. Miercuri, urmează să aibă loc o nouă audiere a şoferului român, în cadrul anchetei penale aflate în desfăşurare.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro