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NEAMȚ: Percheziții ale polițiștilor de la economic într-un dosar penal privind extragerea de agregate minerale, fără drept, pe râul Ozana

NEAMȚ: Percheziții ale polițiștilor de la economic într-un dosar penal privind extragerea de agregate minerale, fără drept, pe râul Ozana

Publicat de Andreea Drilea, 11 noiembrie 2026, 07:41

La data de 10 noiembrie a.c., polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Neamț, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu-Neamț, au pus în executarea patru mandate de percheziție domiciliară și două mandate de aducere, în cadrul unui dosar penal în care sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de executare de activități miniere fără permis sau licență, faptă prevăzută de Legea nr. 85/2003 și exploatare de agregate minerale în zonele de protecție sanitară a surselor de apă, faptă prevăzută de Legea 107/1996.

În fapt s-a constat faptul că, într-un perimetru administrat de o societate cu capital integral de stat, perimetru ce este încadrat ca zonă de protecție sanitară a surselor de apă și a construcțiilor hidrotehnice, zona în care extragerea de agregate minerale este strict interzisă, s-au desfășurat activități miniere constând în exploatarea de agregate minerale fără licență. În timpul perchezițiilor au fost efectuate măsurători topografice pentru stabilirea suprafeței și volumului de agregate minerale extras și au fost ridicate înscrisuri cu valoare probatorie și telefoane mobile. Cercetările continuă sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu-Neamț, pentru stabilirea situației de fapt și a eventualelor răspunderi penale.

Radio Iași/Gianina Buftea/FOTO Politia Română

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