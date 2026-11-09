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(FOTO/ AUDIO) Decanul Andrei Burlacu: Absolvenții Facultății de Construcții din Iași, angajați în străinătate, au tendința de a se întoarcere în România

(FOTO/ AUDIO) Decanul Andrei Burlacu: Absolvenții Facultății de Construcții din Iași, angajați în străinătate, au tendința de a se întoarcere în România
9 noiembrie 2026, 15:47

Peste 30% dintre absolvenții Facultății de Construcții din Iași se angajează în companii multinaționale sau ajung să lucreze în străinătate.

În ultima perioadă, însă, se observă o tendință de întoarcere a acestora în România, a declarat decanul facultății, Andrei Burlacu, la ceremoniile organizate cu ocazia împlinirii a 85 de ani de la înființare.

Facultatea de Construcții are în prezent peste 2.100 de studenți și este cea mai mare din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, după numărul de studenți.

Pe următoarele locuri se situează facultățile de Automatică și Calculatoare, Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației și Inginerie Electrică.

În ceea ce privește concurența la admitere, Facultatea de Construcții ocupă locul al treilea, după Facultatea de Arhitectură și cea de Automatică și Calculatoare.

Decanul Andrei Burlacu a mai precizat că normativele din domeniul construcțiilor sunt actualizate constant, în contextul schimbărilor din ultimii ani.

Potrivit acestuia, în ultimii cinci-șase ani s-a trecut la proiectarea și construirea unor clădiri de locuințe cu cel puțin 20 de etaje, față de limita de 12 etaje menționată pentru perioada anterioară anului 1990.

(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)

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