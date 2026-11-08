Bacău: Alimentarea cu gaze naturale va fi întreruptă marți pe mai multe străzi din Moinești

Publicat de Gabriela Rotaru, 8 noiembrie 2026, 11:09

Pentru efectuarea unor lucrări specifice la sistemul de distribuție a gazelor naturale, compania Delgaz Grid este nevoită să sisteze temporar alimentarea cu gaz marți, 10 noiembrie, în intervalul orar 08:00-17:00, la consumatori de pe străzile 1 Mai, Mihail Kogălniceanu, Păcii, Avram Iancu, Bradului, Republicii, A. I. Cuza, Livezilor, Martir Horia, Martir Cloșca, Martir Crișan, Lunca, 22 Decembrie și 13 Septembrie.

Compania solicită consumatorilor să închidă toate focurile, iar după reluarea distribuției gazelor naturale să supravegheze modul de ardere a acestora timp de 30 minute.

În cazul în care simt miros specific de gaz, consumatorii sunt rugați să anunțe imediat dispeceratul de urgență al Delgaz Grid la unul dintre numerele de telefon: 0800.800.928 (număr gratuit, apelabil din principalele rețele de telefonie fixă și mobilă) sau 0265.200.928 (număr taxabil cu tarif local din rețeaua Telekom și cu tariful operatorului din toate celelalte rețele de telefonie).