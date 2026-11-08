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Mai multe vagoane ale unui tren de marfă au deraiat la Dorneşti, în judeţul Suceava, în apropierea graniţei cu Ucraina

Mai multe vagoane ale unui tren de marfă au deraiat la Dorneşti, în judeţul Suceava, în apropierea graniţei cu Ucraina

Publicat de Gabriela Rotaru, 8 noiembrie 2026, 07:20 / actualizat: 8 noiembrie 2026, 9:04

Mai multe vagoane ale unui tren de marfă au deraiat sâmbătă la Dorneşti, în judeţul Suceava, în apropierea graniţei cu Ucraina.

Incidentul nu s-a soldat cu victime, dar au fost înregistrate pagube.

În Staţia Căi Ferate Dorneşti, judeţul Suceava, s-a produs un eveniment feroviar, în care au fost implicate vagoane de marfă şi locomotive. Din fericire, nu au fost înregistrate victime.

Prefectul judeţului Suceava, Traian Andronachi s-a deplansat la faţa locului, iar din primele verificări rezultă că 18 vagoane s-au pus în mişcare necontrolat din Staţia Căi Ferate Lişani şi au parcurs dinstanţa până la Staţia Căi Ferate Dorneşti. Operaţiunile de transbordare erau efectuate de un operator privat. Un singur vagon fusese încărcat cu grâu, celelalte 17 fiind goale. Una dintre ipotezele verificate priveşte asigurarea necorespunzătoare a vagoanelor împotriva deplasării. Cauza exactă urmează să fie stabilită în cadrul cercetărilor. În Staţia Căi Ferate Dorneşti, cele 18 vagoane au intrat în coliziune cu o garnitură formată din două locomotive şi mai multe vagoane-cisternă goale. Potrivit datelor preliminare, 3 dintre cele 18 vagoane au deraiat, iar una dintre locomotive a fost grav avariată. Echipajele ISU au verificat zona şi au comunicat că nu au fost identificate scurgeri la sol sau degajări de substanţe periculoase în aer. Autorităţile competente desfăşoară cercetări pentru stabilirea împrejurărilor producerii evenimentului şi a eventualelor răspunderi. (Rador/ FOTO radioiasi.ro/ imagine ilustrativă)

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