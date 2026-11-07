Alexandru Rogobete a anunţat că luna viitoare va fi extinsă lista medicamentelor compensate

Publicat de Gabriela Rotaru, 7 noiembrie 2026, 13:04

Ministerul Sănătăţii a pus în transparenţă decizională un proiect de ordonanţă care introduce reguli clare pentru conducerea instituţiilor publice cu statut sanitar fără paturi.

Într-o postare pe Facebook, ministrul de resort, Alexandru Rogobete, a precizat că funcţiile vor fi ocupate prin concurs, pe baza unor contracte de management încheiate pentru o perioadă de patru ani cu indicatori de performanţă şi evaluare anuală.

Invitat la Radio România Actualităţi, ministrul a vorbit şi despre reducerea blocajelor administrative care întârzie accesul bolnavilor la tratamente de ultimă generaţie, precizând că instituţia pe care o conduce lucrează în acest sens. Alexandru Rogobete a adăugat că luna viitoare va fi extinsă lista medicamentelor compensate.

Alexandru Rogobete: Îmi doresc să introducem aproximativ 40-45 de medicamente noi, din analiza preliminară, dar privind global este o birocraţie şi de fapt un blocaj administrativ între instituţii – se plimbă deciziile între ANM (Agenţia Naţională a Medicamentului – n.n.) şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate.

Reporter: Şi ministerul nu poate interveni?

Alexandru Rogobete: Chiar săptămâna trecută am avut o întâlnire cu grupul de lucru şi cu producătorii şi distribuitorii de medicamente. Lucrurile arată destul de bine şi eu cred că în 2-3 luni putem avea o nouă metodologie de pricing, de stabilire a preţului şi de analiză pentru medicamente, care eu cred că va schimba şi va grăbi accesul oamenilor la medicamente inovative. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)