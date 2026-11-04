Mesaj RO-ALERT despre o posibilă incursiune de drone în judeţul Tulcea

Publicat de Gabriela Rotaru, 4 noiembrie 2026, 12:29

Locuitorii din nordul judeţului Tulcea au primit şi astăzi un mesaj RO-ALERT despre o posibilă incursiune de drone.

„Păstraţi-vă calmul. Adăpostiţi-vă în beciuri sau adăposturi de protecţie civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori” – scria în mesajul trimis de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă la ora 10 şi 57 de minute.

Două aeronave F-16 din Serviciul de Luptă Poliţie Aeriană au decolat de la Baza Borcea. Nu au fost raportate pătrunderi în spaţiul aerian naţional – transmite Ministerul Apărării Naţionale. (Rador/ FOTO radioiasi.ro)