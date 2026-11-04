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Botoșani: Lansarea cărții „Cum am ajuns general, cum am ajuns milionar”, de Marius-Vasile APOSTOL

Botoșani: Lansarea cărții „Cum am ajuns general, cum am ajuns milionar”, de Marius-Vasile APOSTOL

Publicat de Gabriela Rotaru, 4 noiembrie 2026, 09:48

Biblioteca Județeană „Mihai Eminescu” din Botoșani găzduiește miercuri, 4 noiembrie 2026, între orele 17:00 și 18:30, lansarea cărții „Cum am ajuns general, cum am ajuns milionar”, semnată de Marius-Vasile APOSTOL.
Evenimentul se va desfășura în format hibrid, atât cu participare fizică, cât și online. Intrarea este liberă.
La granița dintre confesiune și ghid practic, cartea urmărește parcursul autorului de la experiențele din sistemul militar și formarea disciplinei, până la începuturile sale ca investitor. Volumul abordează teme precum disciplina financiară, investițiile, gestionarea riscului și independența financiară, pornind de la experiențe și lecții personale.
Cartea este disponibilă pentru achiziție exclusiv pe www.kartego.ro.
Vă așteptăm la Botoșani, pe 4 noiembrie, de la ora 17:00!
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