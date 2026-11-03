Accident grav soldat cu moartea unui bărbat pe un drum național din Vaslui



Un accident grav s-a produs astăzi, pe DN 15D, la ieșirea din Cănțălărești, județul Vaslui.

Potrivit primelor informații, un bărbat în vârstă de aproximativ 65 de ani a fost lovit mortal de un autoturism, după ce ar fi pătruns pe partea carosabilă din spatele unei mașini parcate.

Martorii susțin că autoturismul implicat în accident s-ar fi angajat în depășire.

La sosirea medicilor, bărbatul se afla în stop cardio-respirator. Au fost începute imediat manevrele de resuscitare, însă nu s-a reușit salvarea victimei.

Polițiștii fac cercetări pentru stabilirea împrejurărilor producerii accidentului.

(Radio Iași/ Vasile Geles/ FOTO radioiasi.ro)