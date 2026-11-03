Accident grav soldat cu moartea unui bărbat pe un drum național din Vaslui
3 noiembrie 2026, 15:37
Un accident grav s-a produs astăzi, pe DN 15D, la ieșirea din Cănțălărești, județul Vaslui.
Potrivit primelor informații, un bărbat în vârstă de aproximativ 65 de ani a fost lovit mortal de un autoturism, după ce ar fi pătruns pe partea carosabilă din spatele unei mașini parcate.
Martorii susțin că autoturismul implicat în accident s-ar fi angajat în depășire.
La sosirea medicilor, bărbatul se afla în stop cardio-respirator. Au fost începute imediat manevrele de resuscitare, însă nu s-a reușit salvarea victimei.
Polițiștii fac cercetări pentru stabilirea împrejurărilor producerii accidentului.
(Radio Iași/ Vasile Geles/ FOTO radioiasi.ro)