Neamţ: STPN a introdus în autobuzele electrice un sistem de camere şi software cu inteligenţă artificială

Publicat de Gabriela Rotaru, 3 noiembrie 2026, 09:33

Societatea de Transport Public Neamţ (STPN) a implementat în autobuzele electrice din dotare un sistem de camere şi software care folosesc inteligenţa artificială.

Potrivit unui anunţ făcut pe pagina de Facebook a societăţii, sistemul culege şi identifică mai repede situaţiile de risc din trafic.

‘Sistemul emite avertizări sonore în cabina şoferului când detectează folosirea telefonului, distragerea atenţiei sau semne de oboseală. Semnalează şi frânări ori viraje bruşte şi apropierea excesivă de vehiculul din faţă. În dispecerat, putem analiza aceste evenimente în context şi putem folosi informaţiile pentru pregătirea şoferilor sau pentru clarificarea incidentelor şi a situaţiilor raportate’, a precizat conducerea STPN.

Pentru călători, sistemul aduce un plus de siguranţă.

Şoferul este avertizat asupra unor riscuri care i-ar putea afecta atenţia, iar analiza manevrelor bruşte ajută reprezentanţii STPN să lucreze la reducerea lor.

Acest aspect contează şi pentru confortul călătoriei, mai ales pentru pasagerii care stau în picioare.

Totodată, în dispeceratul STPN pot fi analizate distanţele parcurse, viteza maximă şi alertele înregistrate pentru fiecare autobuz aflat pe traseu. (Agerpres/ FOTO facebook stpn.ro)