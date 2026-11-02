(FOTO/ AUDIO) O tânără din Iași a ajuns în stare gravă la spital, din cauza unui set de lentile de contact achiziționat online



O studentă din Iași a ajuns în stare gravă la spital, după ce ar fi purtat un set de lentile de contact cumpărat de pe internet.

Tânăra în vârstă de 20 de ani le-a declarat medicilor că primele simptome au început să apară la aproximativ 30 de minute după ce și-a scos lentilele, iar vederea i s-a deteriorat progresiv, pe parcursul mai multor ore.

Șefa Clinicii de Oftalmologie de la Spitalul de Urgență „Sfântul Spiridon” din Iaşi, Camelia Bogdănici, a precizat că, atunci când au fost verificate, lentilele aveau zone decolorate, iar orice întârziere la unitatea medicală ar fi putut conduce la pierderea definitivă a vederii pacientei:

(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro)