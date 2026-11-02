Expoziția de pictură „Dincolo de formă”, semnată de Georgeta Corugă, la Galeriile de Artă „Lascăr Vorel” din Piatra Neamț

Publicat de Gabriela Rotaru, 2 noiembrie 2026, 12:35

Galeriile de Artă „Lascăr Vorel” din Piatra Neamț invită publicul iubitor de artă, în perioada 1 – 14 noiembrie, la expoziția personală de pictură intitulată „Dincolo de formă” semnată de artista plastică Georgeta Corugă (Gopy), nouă membră a Uniunii Artiștilor Plastici – Filiala Neamț.

Vernisajul expoziției va avea loc lastăzi, 2 noiembrie, ora 17:00, în cadrul căruia vor prezenta Ștefan Potop – președintele Uniunii Artiștilor Plastici – filiala Neamț, criticul de artă Emil Nicolae și artista expozantă – Georgeta Corugă.

Expoziția de față aduce în atenția publicului un număr de 49 lucrări de pictură realizate în tehnica ulei pe pânză, acrilic pe pânză și tehnică mixtă, și propune o reflecție asupra modului în care privim dincolo de imagine.

Pentru a desluși vizitatorilor tainele limbajului plastic al lucrărilor sale și fundamentele demersului său artistic, artista a conturat în câteva rânduri conceptul expozițional:

„Pentru mine, pictura este un mod de a înțelege, de a-mi „traduce” și de a exprima ceea ce trăiesc. Felul în care privesc lumea, oamenii pe care îi întâlnesc, bucuriile, neliniștile și întrebările mele ajung, uneori fără să-mi dau seama, în ceea ce creez. Culoarea, gestul și materia dau forma unor lucruri pe care nu le pot exprima întotdeauna în cuvinte. Este un limbaj al sufletului.

„Beyond Form” pornește de aici: din dorința de a privi dincolo de suprafața unei imagini, către experiența umană care a făcut-o posibilă.

Trăim într-o lume în care inteligența artificială câștigă tot mai mult teren, iar informațiile și imaginile ne solicită permanent atenția si ne inundă conștiința. Algoritmii influențează ceea ce vedem și, uneori, felul în care gândim. În acest ritm, a te opri într-o galerie și a petrece câteva momente în fața unui tablou înseamnă și a-ți acorda libertatea de a simți și de a descoperi în ritmul tău. A face acest demers în mod voluntar, este un act de curaj, asumare a propriei libertăți si o alegere conștientă. Este rezistența și reziliența, constienta si conștientizare, un act de auto-prezervare în fața unui curent de conformism și condiționare socială.

În pictura mea, fiecare alegere vine dintr-o experiență pe care o trăiesc: din ceea ce îmi amintesc, din ceea ce am trăit, din ceea ce mă atinge, din ceea ce încerc să înțeleg. O urmă de pensulă poate purta ezitarea unei clipe, energia unei bucurii sau tensiunea unei întrebări rămase deschise.

În lucrările acestei expoziții, formele apar, se transformă și se dizolvă. Pot sugera dar nu închid într-o formă recognoscibilă. Această deschidere îi lasă privitorului loc să intre în pictură cu propriile amintiri și emoții. Ne putem întâlni la mijlocul acestui drum, într-un spațiu al împărtășirii, al comuniunii dincolo de prezența fizică, dincolo de formă.

Nu îmi propun ca cineva să descopere exact ceea ce am simțit eu atunci când am pictat. Mă interesează întâlnirea dintre ceea ce am pus în lucrare și ceea ce fiecare aduce în fața ei prin propriile trăiri, experiențe, prin propria „istorie”. Acolo, dincolo de formă, pictura continuă să capete sens: sensul comuniunii întru împărtășire.”

Georgeta Corugă este născută în Piatra Neamț la data de 15 aprilie 1978. A urmat studiile liceale în cadrul Liceului de Arte „Victor Brauner” din Piatra-Neamț, la secția design-imprimerie textilă (generația 1993-1997), după care a început studiile universitare de licență la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Sfântul Dumitru Stăniloae” – secția artă sacră, din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. După finalizarea acestora, a continuat cu studiile universitare de masterat în cadrul aceleiași facultăți.