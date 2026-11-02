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Peste 200 de percheziţii în Bucureşti şi în mai multe judeţe din ţară, în cadrul operaţiunii Jupiter

Peste 200 de percheziţii în Bucureşti şi în mai multe judeţe din ţară, în cadrul operaţiunii Jupiter

Publicat de Gabriela Rotaru, 2 noiembrie 2026, 09:44

Peste 200 de percheziţi au loc astăzi în Bucureşti şi în mai multe judeţe din ţară, în cadrul operaţiunii Jupiter.

Acţiunea de amploare include 40 de acţiuni operative. Mai mult de 20 de persoane urmează să fie aduse cu mandat la audieri.

Dosarele instrumentate vizează o gamă largă de infracţiuni grave, de la evaziune fiscală, spălare de bani, contrabandă şi braconaj, până la infracţiuni de violenţă şi infracţiuni sexuale împotriva minorilor.

Anchetatorii au evaluat prejudiciul total la peste 15 milioane de lei şi 1,5 milioane de euro.

În urma descinderilor, poliţiştii au ridicat documente contabile, dispozitive electronice, arme, muniţii deţinute ilegal şi materiale explozive, fiind instituite măsuri asiguratorii pentru recuperarea pagubelor. (Rador/ FOTO radioiasi.ro/ imagine ilustrativă/ ISU BT)

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