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Premierul Luca Niculescu: De aproape un secol, Radioul public reușește să unească oameni și să creeze punți către lumea largă

Premierul Luca Niculescu: De aproape un secol, Radioul public reușește să unească oameni și să creeze punți către lumea largă

Publicat de Andreea Drilea, 1 noiembrie 2026, 07:35 / actualizat: 1 noiembrie 2026, 8:36

De aproape un secol, Radioul public reușește să unească oameni și să creeze punți către lumea largă – este mesajul transmis de premierul Luca Niculescu.

Luca Niculescu: Aproape un secol, Radioul public a fost martor fidel și a informat cetățenii despre evenimentele cele mai importante din România și din întreaga lume. Se împlinesc astăzi 98 de ani de la apelul profesorului Dragomir Hurmuzescu, „Alo, alo, aici Radio Bucureşti, România”, care a dat startul primelor emisiuni radiofonice din România. Începând din acel moment, Radioul public a reușit să unească oamenii din întreaga țară și să creeze o punte către lumea largă, noi orizonturi prin știri, prin muzică, prin poezie. Ca fost jurnalist de radio timp de peste două decenii, cred și azi într-un radio public puternic și independent, în care jurnaliștii să aibă libertatea de a investiga și de a expune publicului adevărul. În fața dezinformării și a încercărilor de a ne dezbina, am încredere în discernământul și în profesionalismul dumneavoastră. Avem nevoie de jurnaliști care să ne ajute să înțelegem ce se întâmplă, să deosebim faptele de zvonuri și să ne formăm propriile opinii. Am un mare respect pentru toți jurnaliștii care au contribuit de-a lungul timpului la ceea ce reprezintă astăzi Radioul public, adică o instituție etalon pentru informarea și formarea societății, una în care românii din întreaga țară continuă să aibă încredere mare, un standard pe care îl mențineți, în pofida tuturor provocărilor actuale. Vă mulțumesc și vă transmit cele mai bune gânduri!

RRA/FOTO gov.ro

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