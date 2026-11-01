Radio România sărbătorește, pe 1 noiembrie, 98 de ani de emisie neîntreruptă

Publicat de Andreea Drilea, 1 noiembrie 2026, 07:55

RADIO ROMÂNIA sărbătorește, astăzi, 98 de ani de emisie neîntreruptă. Pe 1 noiembrie 1928, la ora 17:00, cu anunțul: „Alo, alo, aici Radio București” a început difuzarea primei emisiuni radiofonice din România.

La aproape un secol mai târziu, instituția continuă să fie prezentă în viața publicului prin informație, cultură, muzică și evenimente care depășesc granițele undelor radio.

Ziua de naștere a Radio România este celebrată astăzi de toate posturile Societății Române de Radiodifuziune, prin ediții speciale, invitați speciali, dialoguri cu ascultătorii și o reflecție comună asupra rolului radioului într-o lume în continuă schimbare.