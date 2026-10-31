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Mesaj RO-Alert la Iași: posibilă incursiune de drone, oamenii sunt îndemnați să se adăpostească

Mesaj RO-Alert la Iași: posibilă incursiune de drone, oamenii sunt îndemnați să se adăpostească

Publicat de Lucian Bălănuţă, 31 octombrie 2026, 17:11

Locuitorii din Iași au primit, la ora 17:05, un mesaj RO-Alert de tip „alertă extremă”, care avertizează asupra unei posibile incursiuni de drone.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență le cere ieșenilor să își păstreze calmul și să se adăpostească în beciuri sau în adăposturi de protecție civilă. Cei care nu au un adăpost în apropiere trebuie să rămână în casă, departe de ferestre și de pereții exteriori.

Revenim cu detalii imediat ce le primim de la autorități.

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