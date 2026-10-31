Combinatul siderurgic Liberty Galaţi riscă să fie deconectat de la reţeaua electrică

Publicat de Andreea Drilea, 31 octombrie 2026, 10:45

Combinatul siderurgic Liberty Galaţi riscă să fie deconectat de la reţeaua electrică de sâmbătă.

Contractul de furnizare nu a mai fost prelungit din cauza datoriilor acumulate, de peste o jumătate de miliard de euro.

Conducerea avertizează că întreruperea alimentării ar putea duce la oprirea completă a activităţii, iar repunerea sub tensiune a întregii platforme siderurgice ar putea dura până la 50 de zile, din cauza complexităţii operaţiunilor tehnologice.

Prefectul judeţului Galaţi a cerut intervenţia urgentă a guvernului, în condiţiile în care, de mâine, cei mai mulţi angajaţi vor intra în şomaj tehnic.

George Toderașc: Am explicat riscurile pe care le-ar presupune întreruperea alimentării cu energie electrică a platformei siderurgice. Măsura ar putea duce la oprirea totală a activității. Am solicitat identificarea unor soluții urgente, și sper ca acestea să fie găsite cât mai rapid. Am preluat, de asemenea, revendicările oamenilor și le vom transmite la nivel central pentru a atrage încă o dată atenția asupra riscurilor generate de o eventuală închidere a combinatului. Liberty este unul dintre cei mai mari angajatori ai județului, iar consecințele unei eventuale opriri totale a activității ar depăși cu mult nivelul companiei, afectând numeroase familii și mediul economic local.

Situaţia combinatului siderurgic din Galaţi, pe lista de priorităţi a guvernului

Ministrul de finanţe, Alexandru Nazare, a spus că situaţia combinatului siderurgic din Galaţi se află pe lista de priorităţi a guvernului şi ar putea fi discutată în următoarea şedinţă a executivului.

La sfârşitul lunii ianuarie, Tribunalul Galaţi a aprobat modificarea planului de restructurare a fostului SIDEX, care prevedea valorificarea activelor printr-o licitaţie internaţională, pentru a atrage un investitor strategic. Ulterior, două licitaţii s-au încheiat fără cumpărător.

Rador/FOTO arhivă Maria Măndiță