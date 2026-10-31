Ascultă Radio România Iași Live
Prima pagină » Știri » Prim plan » Combinatul siderurgic Liberty Galaţi riscă să fie deconectat de la reţeaua electrică

Combinatul siderurgic Liberty Galaţi riscă să fie deconectat de la reţeaua electrică

Combinatul siderurgic Liberty Galaţi riscă să fie deconectat de la reţeaua electrică

Publicat de Andreea Drilea, 31 octombrie 2026, 10:45

Combinatul siderurgic Liberty Galaţi riscă să fie deconectat de la reţeaua electrică de sâmbătă.

Contractul de furnizare nu a mai fost prelungit din cauza datoriilor acumulate, de peste o jumătate de miliard de euro.

Conducerea avertizează că întreruperea alimentării ar putea duce la oprirea completă a activităţii, iar repunerea sub tensiune a întregii platforme siderurgice ar putea dura până la 50 de zile, din cauza complexităţii operaţiunilor tehnologice.

Prefectul judeţului Galaţi a cerut intervenţia urgentă a guvernului, în condiţiile în care, de mâine, cei mai mulţi angajaţi vor intra în şomaj tehnic.

George Toderașc: Am explicat riscurile pe care le-ar presupune întreruperea alimentării cu energie electrică a platformei siderurgice. Măsura ar putea duce la oprirea totală a activității. Am solicitat identificarea unor soluții urgente, și sper ca acestea să fie găsite cât mai rapid. Am preluat, de asemenea, revendicările oamenilor și le vom transmite la nivel central pentru a atrage încă o dată atenția asupra riscurilor generate de o eventuală închidere a combinatului. Liberty este unul dintre cei mai mari angajatori ai județului, iar consecințele unei eventuale opriri totale a activității ar depăși cu mult nivelul companiei, afectând numeroase familii și mediul economic local.

Situaţia combinatului siderurgic din Galaţi, pe lista de priorităţi a guvernului

Ministrul de finanţe, Alexandru Nazare, a spus că situaţia combinatului siderurgic din Galaţi se află pe lista de priorităţi a guvernului şi ar putea fi discutată în următoarea şedinţă a executivului.

La sfârşitul lunii ianuarie, Tribunalul Galaţi a aprobat modificarea planului de restructurare a fostului SIDEX, care prevedea valorificarea activelor printr-o licitaţie internaţională, pentru a atrage un investitor strategic. Ulterior, două licitaţii s-au încheiat fără cumpărător.

Rador/FOTO arhivă Maria Măndiță

Etichete:
Bacău: Accident rutier în care a fost implicat un microbuz; cinci persoane, transportate la spital
Prim plan sâmbătă, 31 octombrie 2026, 09:48

Bacău: Accident rutier în care a fost implicat un microbuz; cinci persoane, transportate la spital

Un accident rutier în care au fost implicate un autoturism și un microbuz s-a produs vineri seară, 30 octombrie, în jurul orei 22:00, pe DN 12A,...

Bacău: Accident rutier în care a fost implicat un microbuz; cinci persoane, transportate la spital
„Donează un tramvai de cărți!” – o nouă campanie pentru bibliotecile din mediul rural ieșean
Prim plan sâmbătă, 31 octombrie 2026, 08:41

„Donează un tramvai de cărți!” – o nouă campanie pentru bibliotecile din mediul rural ieșean

Sâmbătă, 31 octombrie 2026, vă invităm să vă alăturați celei de-a opta campanii educaționale „Donează un tramvai de cărți!”,...

„Donează un tramvai de cărți!” – o nouă campanie pentru bibliotecile din mediul rural ieșean
Iaşi: Proiectile explozive neexplodate de calibru 150 milimetri, ridicate de pirotehniştii ISU de pe şantierul autostrăzii A8
Prim plan sâmbătă, 31 octombrie 2026, 08:36

Iaşi: Proiectile explozive neexplodate de calibru 150 milimetri, ridicate de pirotehniştii ISU de pe şantierul autostrăzii A8

Echipa pirotehnică din cadrul Detaşamentului 2 de Pompieri Iaşi a fost solicitată să intervină în localitatea Bogonos, comuna Leţcani, după...

Iaşi: Proiectile explozive neexplodate de calibru 150 milimetri, ridicate de pirotehniştii ISU de pe şantierul autostrăzii A8
CNAS: platformă online privind programele naţionale de sănătate
Prim plan sâmbătă, 31 octombrie 2026, 08:20

CNAS: platformă online privind programele naţionale de sănătate

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate lansează o platformă online care permite urmărirea cheltuielilor şi a numărului de beneficiari din...

CNAS: platformă online privind programele naţionale de sănătate
Prim plan sâmbătă, 31 octombrie 2026, 08:19

Situaţia de criză pe piaţa ţiţeiului şi a produselor petroliere, prelungită cu 3 luni

Guvernul a prelungit cu trei luni durata situaţiei de criză pe piaţa ţiţeiului şi a produselor petroliere. Astfel, potrivit purtătorului de...

Situaţia de criză pe piaţa ţiţeiului şi a produselor petroliere, prelungită cu 3 luni
Prim plan sâmbătă, 31 octombrie 2026, 08:18

Preţurile la electricitate pentru consum casnic au crescut cu circa 52% în jumătate de an

Preţurile la energia electrică pentru consumatorii casnici au crescut în România cu aproape 52% în prima jumătate a anului, faţă de aceeaşi...

Preţurile la electricitate pentru consum casnic au crescut cu circa 52% în jumătate de an
Prim plan vineri, 30 octombrie 2026, 19:44

(AUDIO) Iași: România înregistrează o mortalitate cauzată de cancerul oral cu 80% peste media europeană

România se confruntă cu o mortalitate cauzată de cancerul oral cu 80% mai mare decât media europeană, iar mulți pacienți ajung la tratament...

(AUDIO) Iași: România înregistrează o mortalitate cauzată de cancerul oral cu 80% peste media europeană
Prim plan vineri, 30 octombrie 2026, 19:22

La Palatul Culturii din Iași a fost lansat, astăzi, Catalogul intitulat ”Legături sacre. Giotto la Iași. Între tradiția bizantină și inovația occidentală”

La Palatul Culturii din Iași a fost lansat, astăzi, Catalogul intitulat ”Legături sacre. Giotto la Iași. Între tradiția bizantină și...

La Palatul Culturii din Iași a fost lansat, astăzi, Catalogul intitulat ”Legături sacre. Giotto la Iași. Între tradiția bizantină și inovația occidentală”