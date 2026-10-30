(AUDIO) Iași: România înregistrează o mortalitate cauzată de cancerul oral cu 80% peste media europeană

Publicat de Gabriela Rotaru, 30 octombrie 2026, 18:32

România se confruntă cu o mortalitate cauzată de cancerul oral cu 80% mai mare decât media europeană, iar mulți pacienți ajung la tratament în stadii avansate.

Datele au fost prezentate astăzi, la Iași, de vicepreședinta Colegiului Medicilor Stomatologi din România, Luminița Nicolau Oancea, în cadrul unei sesiuni de pregătire organizate pentru medicii stomatologi, în programul național OralOncoCheck.

Reprezentanta Colegiului a atras atenția și asupra costurilor pe care pacienții oncologici trebuie să le suporte pentru tratamentele stomatologice și pentru reconstrucțiile necesare după intervențiile chirurgicale.

Luminița Nicolau Oancea: Există raportări europene care ne situează cu niște scoruri, cu niște frecvențe de cancer de buză și limbă, pe primele locuri. În acest moment, un pacient oncologic de oricare oncologie, dacă are nevoie de tratament stomatologic, îl plătește din buzunar și, de asemenea, pacienții care sunt supraviețuitori, de obicei, trebuie reabilitați prin niște proteze maxilofaciale care se sprijină pe implanturi, care sunt suportate la fel de către pacienți. În sensul ăsta, Colegiul Medicilor Stomatologi din România a luat această inițiativă de proiect. Este latura care se îndreaptă către medicii stomatologi, pentru care am creat un curs standard cu care mergem în toată România și, în paralel, am făcut o platformă, se cheamă platforma OralOncoCheck, unde medicii pot să raporteze cazurile pe care le găsesc suspecte și există o serie de mentori care îi ajută cu cazurile astea să găsească traseul cât mai rapid pentru pacient. De asemenea, pe platformă, pacienții, la rândul lor, găsesc informații de unde sunt centrele de tratament, care sunt factorii favorizanți, când trebuie să își pună o problemă că ceva nu este în regulă. Deci, asemenea, există o partiție și pentru ei.

De asemenea, Luminița Nicolau Oancea a mai adăugat că Instituția a discutat cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate despre posibilitatea decontării acestor servicii.

Luminița Nicolau Oancea: Această patologie nu a fost inclusă în planul național de cancer, pentru că s-a considerat că nu este între primele șapte ca și localizare, deși datele europene erau altceva. Partea de stomatologie, din păcate, este foarte puțin ajutată de către Casa Națională de Asigurări. Se decontează foarte puțin. Chiar ieri am avut o întâlnire cu Casa pentru a crea un pachet extra a ceea ce se decontează în acest moment de Casă pentru pacientul oncologic de orice oncologie, care, în momentul în care ajunge la stomatolog, să-i plătească statul român toate tratamentele de care are nevoie, în paralel cu tratamentul oncologic, pe de o parte, și, pe cealaltă parte, decontarea aceasta de implanturi și proteză maxilofacială, care să se facă pe un proiect separat, desprins din planul de oncologie, să fie o partiție separată pentru stomatologie.

(Radio Iași/ Raluca Cebere/ FOTO radioiasi.ro)