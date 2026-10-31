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METEO: Vreme rece în weekend: vânt, ploi și ninsori la munte

METEO: Vreme rece în weekend: vânt, ploi și ninsori la munte

Publicat de Andreea Drilea, 31 octombrie 2026, 10:59

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie
COD : PORTOCALIU
Ziua/luna/anul: 31-10-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1
Intervalul : conform textelor;
Zonele afectate : conform textelor și hărții;
Fenomene : conform textelor;
Mesaj :

INFORMARE METEOROLOGICĂ

Interval de valabilitate: 31 octombrie, ora 10 – 02 noiembrie, ora 10
Fenomene vizate: ploi moderate cantitativ; la altitudini în general de peste 1700 m precipitații mai ales sub formă ninsoare și strat de zăpadă; intensificări ale vântului
Zone afectate: conform textului

      Va ploua moderat cantitativ, în Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei și a Munteniei. Cantitățile de apă vor fi de 10…25 l/mp și izolat de peste 30 l/mp. La munte, la altitudini în general de peste 1700 m, vor fi precipitații mai ales sub formă de ninsoare și se va depune strat de zăpadă în general de 10…30 cm.
Duminică (1 noiembrie) și în noaptea de duminică spre luni (1/2 noiembrie) vântul va avea intensificări temporare în sudul și sud-vestul teritoriului (viteze în general de 40…50 km/h), iar pe crestele montane vor fi rafale de 60…80 km/h, viscolind ninsoarea.

Notă: în regiunile sud-vestice și sudice va continua să plouă până la mijlocul săptămânii viitoare, moderat cantitativ.

 

 

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN

Interval de valabilitate: 31 octombrie, ora 10 – 01 noiembrie, ora 10
Fenomene și zone vizate: ploi însemnate cantitativ în zona montană și submontană a județelor Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova; predominant ninsori și strat de zăpadă în Carpații Meridionali, la altitudini în general de peste 1700 m

 

       În intervalul menționat, în zona montană și submontană a județelor Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova va ploua și se vor acumula cantități de apă de 25…40 l/mp și izolat de peste 45…50 l/mp.
În Carpații Meridionali, la altitudini în general de peste 1700 m vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă de 15…30 cm.
Tipul mesajului : Avertizare meteorologică
Sursa : Administrația Națională de Meteorologie
COD : PORTOCALIU
Ziua/luna/anul: 31-10-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:2
Intervalul : 01 noiembrie, ora 10 – 02 noiembrie, ora 10;
Zonele afectate : conform textelor și hărții;
Fenomene : conform textelor;
Mesaj :

AVERTIZARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN
Interval de valabilitate: 01 noiembrie, ora 10 – 02 noiembrie, ora 10
Fenomene și zone vizate: ploi însemnate cantitativ în județele Dolj, Olt, Vâlcea și zona joasă a județelor Mehedinți și Gorj și zona montană a județelor Caraș-Severin și Hunedoara; predominant ninsori și strat de zăpadă în Carpații Meridionali, la altitudini în general de peste 1700 m

 

       În intervalul menționat, în județele Dolj, Olt, Vâlcea și zona joasă a județelor Mehedinți și Gorj, precum și în zona montană a județelor Caraș-Severin și Hunedoara va ploua și se vor acumula cantități de apă de 25…35 l/mp și izolat de peste 40 l/mp.
În Carpații Meridionali, la altitudini în general de peste 1700 m vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă de 15…30 cm.

 

 COD PORTOCALIU
Interval de valabilitate: 01 noiembrie, ora 10 – 02 noiembrie, ora 10
Fenomene vizate: ploi importante cantitativ;
Zone afectate: conform textului și hărții

       În zona submontană și montană, la altitudini mai mici de 1700 m, a județelor Mehedinți și Gorj, va ploua important cantitativ și se vor acumula 50…70 l/mp.

 

 

În funcţie de evoluţia şi intensitatea fenomenelor meteorologice, Administraţia Naţională de Meteorologie va actualiza prezentul mesaj.

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