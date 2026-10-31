„Donează un tramvai de cărți!” – o nouă campanie pentru bibliotecile din mediul rural ieșean

Publicat de Andreea Drilea, 31 octombrie 2026, 08:41

Sâmbătă, 31 octombrie 2026, vă invităm să vă alăturați celei de-a opta campanii educaționale „Donează un tramvai de cărți!”, găzduită de Tramvaiul Literaturii!

Volume de literatură română și universală, cărți pentru copii, albume, culegeri și îndrumare de care vă puteți despărți își pot găsi noi cititori. Vă încurajăm să le donați bibliotecilor școlare și comunale din mediul rural al județului Iași.

Tramvaiul Literaturii va staționa în șase ronduri din oraș, pentru a veni în întâmpinarea dumneavoastră:

🕚 Ora 11:00 – Rond Târgu Cucu (staționare 30 de minute)

🕛 Ora 12:00 – Rond Dancu (staționare 15 minute)

🕧 Ora 12:30 – Rond Tătărași Nord (staționare 15 minute)

🕐 Ora 13:15 – Rond Dacia (staționare 15 minute)

🕑 Ora 14:00 – Rond Canta (staționare 15 minute)

🕒 Ora 15:00 – Rond Tehnopolis (staționare 15 minute)

Aproximativ 8.000 de cărți strânse în campaniile anterioare au ajuns în biblioteci școlare și comunale din județul Iași. Vă mulțumim că ne ajutați să ducem povestea mai departe!

CTP Iași