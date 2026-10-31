Preţurile la electricitate pentru consum casnic au crescut cu circa 52% în jumătate de an

Publicat de Andreea Drilea, 31 octombrie 2026, 08:18

Preţurile la energia electrică pentru consumatorii casnici au crescut în România cu aproape 52% în prima jumătate a anului, faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, fiind cea mai mare majorare din Uniunea Europeană, arată datele Eurostat.

În acelaşi timp, preţul mediu la nivelul Uniunii a scăzut cu 1,6%. România ocupă de asemenea primul loc în clasamentul preţurilor raportate la puterea de cumpărare.

În ceea ce priveşte gazele naturale, cea mai mare creştere de preţ în prima jumătate a anului, 9,3%, a fost înregistrată tot în România, mai indică Eurostat.

Rador/FOTO imagine ilustrativă radioiasi.ro