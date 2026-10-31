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Guvernul elimină taxa locală de 25 de lei pentru fiecare pachet ieftin adus de afara UE

Guvernul elimină taxa locală de 25 de lei pentru fiecare pachet ieftin adus de afara UE

Publicat de Andreea Drilea, 31 octombrie 2026, 11:48

De mâine nu vom mai plăti taxa de 25 de lei pe care statul român o percepea pentru fiecare pachet ieftin adus de afara Uniunii Europene, iar dacă aţi achitat deja asta taxă firma de poştă sau curiera este obligată să vă dea banii înapoi în cel mult 30 de zile de primirea coletului.

Guvernul elimină această taxă locală pentru că, tot de la 1 noiembrie, Uniunea Europeană introduce propriile reguli. La nivel european are o taxă nouă, de 2 euro, pe fiecare produs, bani care vor merge către controlele din vămi.

Aceasta se adaugă la taxa de 3 euro care se aplică deja din această vară pentru pachetele cu o valoare mai mică de 150 euro.

Toate aceste măsuri vin după ce numărul coletelor comandate din ţări precum China a explodat în ultimii ani, aproape şase miliarde de pachete intrate în Europa doar anul trecut.

Rador/FOTO pixabay.com

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