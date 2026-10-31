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(AUDIO) Iașiul își extinde relațiile cu Marea Britanie. Acord de înfrățire cu districtul Hertsmere

(AUDIO) Iașiul își extinde relațiile cu Marea Britanie. Acord de înfrățire cu districtul Hertsmere

Publicat de Andreea Drilea, 31 octombrie 2026, 12:27

Municipiul Iași se va înfrăți cu districtul britanic Hertsmere, din zona metropolitană a Londrei.

Decizia a fost luată în cadrul evenimentului de inaugurare, la Iași, a Biroului Regional al Camerei de Comerț România – Marea Britanie.

Acordul de înfrățire va fi semnat în data de 12 noiembrie, în Marea Britanie, a spus primarul, Mihai Chirica: ”Să mergem în noiembrie să semnăm acordul de colaborare cu Hertsmere, undeva în jurul datei de 12, legăturile pe care Iașul reușește să le facă cu comunitățile internaționale, mai ales acolo unde sunt și români, sunt importante pentru că le arătăm imaginea adevărată a României, marea majoritate a românilor fiind catalogați și etichetați cu mult înainte de a se descoperi care sunt valențele acestui popor și a acestei țări. Cred că în felul acesta reușim să căpătăm încredere în relațiile bilaterale, fie ele culturale, educaționale sau economice, așa cum ne așteptăm și mai mult. Marea Britanie este pentru noi o țintă, pentru că este o nație puternică, istorică, cu multe valențe și care poate însemna pentru noi un aport în economie foarte important.”

La rândul său, primarul localității britanice Hertsmere, Parveen Rani, a declarat că în orașul are o populație de 120 de mii de locuitori, dintre care aproximativ 7 mii sunt români, fiind cea mai mare minoritate de acolo: ”Comunitatea românească de la noi este foarte consistentă și contribuie foarte mult la dezvoltarea noastră. Dorim să întărim și să dezvoltăm relațiile și pe tărâmul afacerilor și a educației. Amândouă comunitățile și amândouă țările pot beneficia din această colaborare. În partea aceea a Londrei, în Hertsmere, sunt multe case de firme care își desfășoară activitatea. Următorul pas va fi înfrățirea localităților și să pornim să conlucăm.”

 (Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)

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