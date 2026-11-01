Directorul interimar al SRR, Răzvan Dincă: Radioul trebuie să rămână relevant pentru ascultători

Publicat de Andreea Drilea, 1 noiembrie 2026, 08:35

La ceas aniversar, directorul general interimar al Societății Române de Radiodifuziune, Răzvan Dincă, își dorește ca Radioul să își păstreze relevanța pentru ascultători și să dea în continuare o formă dinamică, atractivă conținutului de calitate.

Răzvan Dincă: Când spui că ai 98 de ani, te aștepți să ieși la pensie. Nu e așa. Practic, în acest moment, eu mai mult aș fi interesat despre ceea ce se va întâmpla în viitor cu Radioul. Nostalgia e foarte bună, respectul față de istorie extraordinar, numai că ceea ce ne interesează acum e mai mult ceea ce se întâmplă în viitor. Radioul poate să își păstreze în continuare misiunea, dacă devine și relevant, în același timp, seriozitatea de care dă dovadă Radioul nu trebuie confundată cu plictiseala. Dacă noi reușim în așa fel încât, astăzi, când muncim pentru Radio România, să facem ca lucrurile să devină relevante pentru publicul ascultător și, de asemenea, seriozitatea noastră să se transforme în ceva spectaculos, atunci cred că avem o șansă să punem frumos umărul la ceilalți ani ce urmează pentru Radio România.

Foto: Alexandru Dolea