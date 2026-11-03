Percheziții la Spitalul Județean „Mavromati” din Botoșani, într-un dosar de abuz în serviciu și delapidare

Publicat de Gabriela Rotaru, 3 noiembrie 2026, 10:02

Polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice efectuează percheziții, în această dimineață, la Spitalul Județean de Urgență „Mavromati” din Botoșani.

Aceștia fac cercetări într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de abuz în serviciu și delapidare.

Sunt controlate birourile din zona administrativă din spital. (Radio Iași/ Gina Poenaru/ FOTO radioiasi.ro)