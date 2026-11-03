PROGNOZĂ SPECIALĂ: Vreme ploioasă în Moldova, cu ninsori la munte

Publicat de Gabriela Rotaru, 3 noiembrie 2026, 11:12

PROGNOZĂ SPECIALĂ

Interval de valabilitate: 03 noiembrie, ora 10 – 04 noiembrie, ora 10

În intervalul menționat, pe spații relativ extinse în jumătatea de vest a Moldovei și mai restrânse în rest va ploua, iar cantitățile de apă vor fi în general de 2…5 l/mp. La munte, la altitudini de peste 1700 m va ninge slab. Vântul va prezenta unele intensificări în jumătatea de sud a regiunii, cu viteze de 40…50 km/h.

Notă: Pe parcursul zilei de miercuri (4 noiembrie) temporar vântul va continua să aibă intensificări, cu viteze la rafală în general de 45…50 km/h.