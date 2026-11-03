Muzeul Județean Botoșani: Expoziția de pictură „Punctul. Linia. Crucea”

Publicat de Gabriela Rotaru, 3 noiembrie 2026, 11:00

Muzeul Județean Botoșani are onoarea de a vă invita să vizitaţi expoziția de pictură „Punctul. Linia. Crucea”, a artistului plastic Horea Paștina, deschisă la Galeriile de Artă „Ștefan Luchian”, în perioada 5 noiembrie – 2 decembrie 2026.

Expoziția reunește o serie de lucrări de o profundă încărcătură spirituală, reprezentative pentru universul vizual și filozofic al artistului. Membru fondator al grupului „Prolog”, Horea Paștina propune publicului botoșănean o incursiune în geometria discretă a pânzei, unde elementele fundamentale ale limbajului plastic devin vehicule ale sacrului.

Titlul expoziției, „Punctul. Linia. Crucea”, sintetizează esența viziunii sale artistice: un exercițiu al privirii ce pornește de la simplitatea absolută a punctului primordial, care, prin mișcare, dă naștere liniei, pentru ca, în final, prin intersecție și rânduială bine stabilită, să configureze forma crucii. Uşile, ferestrele, potirele și bisericile, teme recurente în opera domnului Paştina, devin în acest context mărturii ale unei ordini divine regăsite în cotidian.

Horea Paștina este una dintre figurile de referință ale picturii românești contemporane. Profesor universitar la Universitatea Națională de Arte din București și laureat al numeroase premii importante, artistul concepe lucrări care se disting printr-o economie a mijloacelor de expresie și o lumină inconfundabilă care inundă fiecare compoziție.

Vernisarea expoziţiei va avea loc joi, 5 noiembrie 2026, începând cu ora 13.00. În deschidere vor lua cuvântul Laura Tocariu, curator al expoziției, și artistul Horea Paștina, oferind celor prezenți oportunitatea de a pătrunde în intimitatea procesului de creație și a conceptului curatorial.

Dimensiunea profund spirituală a evenimentului va fi completată de un moment artistic deosebit, susţinut de Corul „Filotheos” al Seminarului Teologic Ortodox „Sfântul Gheorghe” din Botoșani, coordonat de prof. Gheorghe Bulboacă, care va susține un scurt recital de muzică liturgică, în rezonanţă cu atmosfera de introspecție și tăcere sacră pe care lucrările expuse o propun.