Bacău: Două persoane din Harja au suferit arsuri la mâini şi la faţă, în urma unui incendiu

Publicat de Gabriela Rotaru, 3 noiembrie 2026, 09:36

Două persoane din satul Harja, comuna Oituz, au suferit arsuri la mâini şi la faţă, în urma unui incendiu care le-a cuprins, marţi, locuinţa, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Bacău.

La faţa locului au intervenit pompierii cu două autospeciale de stingere cu apă şi spumă şi o ambulanţă SMURD, dar şi un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bacău.

‘Două persoane, un bărbat şi o femeie, conştiente, care prezentau arsuri la nivelul feţei şi al membrelor superioare, au primit îngrijiri medicale la faţa locului, ulterior fiind transportate la Compartimentul de Primiri Urgenţe Oneşti, de către echipajele SMURD şi ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean’, a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Bacău, Ancuţa Socaci.

Incendiul a fost localizat, iar pompierii acţionează pentru lichidarea tuturor focarelor. (Agerpres/ FOTO ISU BC)