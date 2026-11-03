(AUDIO) Cartea – Învățarea conștientă, de Roxana-Elena Leonte, lansată la Iași

Publicat de Gabriela Rotaru, 3 noiembrie 2026, 09:41

În ziua de joi, 22 octombrie 2026, începând cu ora 14, în incinta Librăriei „Orest Tafrali”, Corp A, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, a fost prezentat volumul Învățarea conștientă, de Roxana-Elena Leonte, asistent asociat la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației.

Evenimentul a făcut parte din programul Zilelor Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (2026).

Cartea a văzut lumina tiparului – anul acesta – la Editura Universitții „Alexandru Ioan Cuza din Iași.

Înaintea evenimentului, am aflat, pe scurt, povestea volumului de față, cu accent pe principalele teme surprinse în conținutul acestuia.

O altă voce pe care am înregistrat-o înaintea prezentării cărții Învățarea conștientă, de Roxana-Elena Leonte, este a domnului conf. univ. dr. Florin-Vasile Frumos de la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației, Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic (DPPD) din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Despre cercetarea de față, universitarul ieșean ne spune că „pune accent pe modul de învățare, în special pe resorturile motivaționale ale acestuia și pe felul în care cel care învață – elevul, studentul – își proiectează anumite scopuri de învățare, mai valoroase sau mai puțin valoroase și cum se motivează pentru a le realiza”.

Înregistrările postate ledifuzăm într-o ediție viitoare a emisiunii Dialog intercultural, emisiune pe care o puteți urmări în fiecare seară de vineri a săptămânii, începând cu ora 20:30, pe undele Radio România Iași.

Ne auzim online – AICI – https://www.radioiasi.ro/live-radio-iasi-fm/

Text, foto și audio: Dumitru ȘERBAN