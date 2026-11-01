RADIO IAȘI, LA 85 DE ANI DE LA ÎNFIINȚARE, PUNE BAZELE SPAȚIULUI „CARTE DIASPORA” PENTRU ROMÂNII DIN EL MOLAR (COMUNITATEA MADRID), SPANIA

Publicat de Andreea Drilea, 1 noiembrie 2026, 12:10

La propunerea Radio Iași, un proiect cultural dedicat românilor din diaspora prinde contur în localitatea El Molar, din zona metropolitană Madrid, Spania, unde s-au pus bazele creării unui spațiu denumit simbolic ”CARTE DIASPORA”, în cadrul Bibliotecii locale. Demersul a fost agreat în data de 26 octombrie 2026, în urma unei întâlniri desfășurate la Primăria El Molar, primarul localității, Borja Díaz de la Morena, manifestându-și disponibilitatea deplină de a susține această inițiativă.

Propunerea aparține redactorului Radio Iași Petronela Cotea Mihai și se înscrie în turneul jurnalistic desfășurat în Spania, într-un an cu o semnificație specială pentru postul public regional: împlinirea a 85 de ani de la înființare (2 noiembrie 1941–2 noiembrie 2026).

Un prim gest simbolic pentru viitorul spațiu cultural ”CARTE DIASPORA” l-a constituit dăruirea unor cărți în limba română, oferite de Radio Iași și de scriitoarea și poeta Mariana Căușteanu Răciulă. Volumele sunt destinate comunității românești din El Molar și din împrejurimi, reprezentând începutul unui demers de promovare a lecturii în limba maternă și de păstrare a identității lingvistice și culturale în rândul românilor care trăiesc dincolo de granițele României.

Primarul Borja Díaz de la Morena a primit cu deschidere propunerea Radio Iași și și-a exprimat disponibilitatea de a sprijini dezvoltarea acestui proiect în cadrul bibliotecii locale. Astfel, spațiul cultural „CARTE DIASPORA” își propune să devină un reper intelectual pentru românii din zonă, un loc al întâlnirii cu literatura română și al apropierii de valorile țării de origine.

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Disponibilitatea primarului Borja Díaz de la Morena de a susține inițiativa ”CARTE DIASPORA”, în cadrul Bibliotecii din El Molar, oferă încrederea că va putea fi construit un important reper pentru românii din zonă, deoarece o carte românească poate însemna o punte către casă, către limba maternă și către propria identitate.

Aniversarea Radio Iași 85 a capătat, în acest turneu jurnalistic, o semnificație concretă: aceea de a pune bazele unui spațiu pentru români, pentru cartea românească și pentru legătura neîntreruptă cu țara.

Un sprijin important în organizarea întâlnirii de la Primăria El Molar a fost oferit de Cristina Petrescu, originară din județul Iași și stabilită în localitate de 15 ani.

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El Molar – o comunitate în care românii au devenit parte importantă a vieții locale

Situată la aproximativ 40 de kilometri nord de Madrid, localitatea El Molar numără aproximativ 10.500 de locuitori. Comunitatea românească este cea mai numeroasă dintre comunitățile de cetățeni străini, fiind urmată de cea poloneză.

Din punct de vedere geografic, se află pe o falie tectonică unică, ce marchează simbolic începutul regiunii muntoase Sierra Norte.

Localitatea îmbină peisajul montan cu tradițiile agrare și un patrimoniu cultural aparte. El Molar este cunoscută pentru vechile crame tradiționale – bodegas –, amenajate direct în dealuri, unde tradiția vinului se împletește cu gastronomia locală și preparatele tradiționale din carne la grătar.

Documentul oficial al Primăriei El Molar (Madrid) descrie localitatea drept o zonă definită de „cultură, artă și tradiție”. El Molar adăpostește unele dintre cele mai renumite crame istorice (bodegas) din întreaga Comunitate Madrid, vinul produs aici fiind inclus oficial în cea de-a patra sub-zonă a renumitei Denominación de Origen de Madrid (D.O. Vinos de Madrid).

Dincolo de specificul său cultural și gastronomic, El Molar este și un loc în care românii și-au construit, prin muncă și inițiativă, propriile trasee profesionale și antreprenoriale, contribuind la dezvoltarea comunității locale – după cum sublinia primarul Borja Díaz de la Morena, în dialog cu redactorul Radio Iași, Petronela Cotea Mihai.

Români care construiesc, prin profesionalism, punți între două culturi

În cadrul vizitei jurnalistice, Petronela Cotea Mihai a avut întâlniri cu români care coordonează activități economice și care au reușit să transforme experiența profesională și spiritul antreprenorial în povești de integrare și succes.

Printre persoanele ale căror activități și experiențe au fost consemnate se numără:

Florentina Camelia Dobre – manager al restaurantului Asador España, unitate din industria ospitalității, cu specific tradițional;

Cătălina Pijen – originară din județul Botoșani, administrator al propriului salon de înfrumusețare și coafor;

Luminița Vîrlan – originară din Onești, județul Bacău, administrator al propriei unități de alimentație publică.

Sunt experiențe profesionale diferite, dar unite de aceleași valori: muncă, implicare, curaj și profesionalism. Poveștile acestor românce evidențiază contribuția comunității românești la viața economică și socială din Spania, precum și dialogul firesc dintre cele două culturi.

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Radio Iași 85 – o aniversare marcată prin apropierea de românii din diaspora

Turneul jurnalistic din Spania a avut o semnificație aparte în contextul aniversar al Radio Iași, care marchează 85 de ani de la înființare (1941–2026).

Totodată, în anul 2026 se marchează 145 de ani de relații diplomatice între România și Spania.

Întâlnirile cu românii din diaspora au însemnat și ocazia de a descoperi povești profesionale, inițiative locale și oameni care păstrează o legătură puternică cu România.

Bucuria românilor de a fi căutați, ascultați și de a-și împărtăși experiențele a fost una dintre impresiile puternice ale acestei vizite de lucru în Spania.

Dincolo de distanța geografică, dorința de a rămâne aproape de limba și cultura română continuă să unească generații și comunități.

Prin inițiativa „CARTE DIASPORA” la Biblioteca din El Molar, Radio Iași adaugă aniversării sale un demers cu valoare culturală și comunitară: carte românească pentru românii de peste hotare, susținerea identității lingvistice și consolidarea legăturilor dintre comunitățile românești și instituțiile locale.

O carte dăruită simbolic, o bibliotecă deschisă culturii române și disponibilitatea unei administrații locale de a susține inițiativa – trei repere ale unui început care apropie El Molar de România.

(Audio-foto-video) , Petronela Cotea Mihai