Ploi abundente, ninsori la munte și vânt puternic. ANM a emis noi avertizări meteo

Intervalul : conform textului;

Zonele afectate : conform textului și hărții;

Fenomene : conform textului;

Mesaj :

INFORMARE METEOROLOGICĂ Interval de valabilitate: 01 noiembrie, ora 10 – 04 noiembrie, ora 20 Fenomene vizate: ploi moderate cantitativ; la altitudini în general de peste 1700 m precipitații mai ales sub formă ninsoare și strat de zăpadă; intensificări ale vântului Zone afectate: conform textului

Va ploua moderat cantitativ în Oltenia, Muntenia și Dobrogea. Cantitățile de apă vor fi în general de 30…50 l/mp. La munte, la altitudini în general de peste 1700 m, în special în Carpații Meridionali, vor fi precipitații mai ales sub formă de ninsoare și se va depune strat de zăpadă în general de 10…30 cm.

Vântul va avea intensificări temporare în regiunile sudice și sud-estice, iar pe parcursul zilei de miercuri (4 noiembrie) în cele estice, cu viteze în general de 40…50 km/h, iar pe crestele montane vor fi rafale de 60…80 km/h, viscolind ninsoarea.

AVERTIZARE METEOROLOGICĂ

COD GALBEN

Interval de valabilitate: 01 noiembrie, ora 10 – 02 noiembrie, ora 10

Fenomene și zone vizate: ploi însemnate cantitativ în județele Dolj, Olt, zona

joasă a județelor Mehedinți, Gorj și Vâlcea, precum și în sudul județului

Hunedoara

În intervalul menționat, în județele Dolj, Olt, în zona joasă a județelor Mehedinți, Gorj și Vâlcea, precum și în sudul județului Hunedoara va ploua și se vor acumula cantități de apă de 25…35 l/mp și izolat de peste 50 l/mp.

COD PORTOCALIU

Interval de valabilitate: 01 noiembrie, ora 10 – 02 noiembrie, ora 10

Fenomene vizate: precipitații importante cantitativ

Zone afectate: conform textului și hărții

Vor fi precipitații importante cantitativ în vestul Carpaților Meridionali și în zona submontană a Olteniei și se vor acumula 50…70 l/mp. Va ploua, iar la altitudini în general de peste 1700 m vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă de 20…40 cm.