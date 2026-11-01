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Ploi abundente, ninsori la munte și vânt puternic. ANM a emis noi avertizări meteo

Ploi abundente, ninsori la munte și vânt puternic. ANM a emis noi avertizări meteo

Publicat de Andreea Drilea, 1 noiembrie 2026, 12:14

Sursa : Administrația Națională de Meteorologie
COD : PORTOCALIU
Ziua/luna/anul: 01-11-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:1
Intervalul : conform textului;
Zonele afectate : conform textului și hărții;
Fenomene : conform textului;
Mesaj :INFORMARE METEOROLOGICĂ Interval de valabilitate: 01 noiembrie, ora 10 – 04 noiembrie, ora 20 Fenomene vizate: ploi moderate cantitativ; la altitudini în general de peste 1700 m precipitații mai ales sub formă ninsoare și strat de zăpadă; intensificări ale vântului Zone afectate: conform textului

     Va ploua moderat cantitativ în Oltenia, Muntenia și Dobrogea. Cantitățile de apă vor fi în general de 30…50 l/mp. La munte, la altitudini în general de peste 1700 m, în special în Carpații Meridionali, vor fi precipitații mai ales sub formă de ninsoare și se va depune strat de zăpadă în general de 10…30 cm.
    Vântul va avea intensificări temporare în regiunile sudice și sud-estice, iar pe parcursul zilei de miercuri (4 noiembrie) în cele estice, cu viteze în general de 40…50 km/h, iar pe crestele montane vor fi rafale de 60…80 km/h, viscolind ninsoarea.

 

AVERTIZARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN
Interval de valabilitate: 01 noiembrie, ora 10 – 02 noiembrie, ora 10
Fenomene și zone vizate: ploi însemnate cantitativ în județele Dolj, Olt, zona
joasă a județelor Mehedinți, Gorj și Vâlcea, precum și în sudul județului
Hunedoara

     În intervalul menționat, în județele Dolj, Olt, în zona joasă a județelor Mehedinți, Gorj și Vâlcea, precum și în sudul județului Hunedoara va ploua și se vor acumula cantități de apă de 25…35 l/mp și izolat de peste 50 l/mp.

COD PORTOCALIU
Interval de valabilitate: 01 noiembrie, ora 10 – 02 noiembrie, ora 10
Fenomene vizate: precipitații importante cantitativ
Zone afectate: conform textului și hărții

     Vor fi precipitații importante cantitativ în vestul Carpaților Meridionali și în zona submontană a Olteniei și se vor acumula 50…70 l/mp. Va ploua, iar la altitudini în general de peste 1700 m vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă de 20…40 cm.
Tipul mesajului : Atenționare meteorologică
Sursa : Administrația Națională de Meteorologie
COD : GALBEN
Ziua/luna/anul: 01-11-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:2
Intervalul : conform textului;
Zonele afectate : conform textului și hărții;
Fenomene : conform textului;
Mesaj :

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN
Interval de valabilitate: 02 noiembrie, ora 08 – 03 noiembrie, ora 10
Fenomene vizate: intensificări ale vântului
Zone afectate: cea mai mare parte a Munteniei și a Dobrogei

     În intervalul menționat, în cea mai mare parte a Munteniei și a Dobrogei vântul va avea intensificări temporare cu viteze de 50…70 km/h.
Tipul mesajului : Atenționare meteorologică
Sursa : Administrația Națională de Meteorologie
COD : GALBEN
Ziua/luna/anul: 01-11-2026 Ora : 10:00 Nr. mesajului:3
Intervalul : conform textului;
Zonele afectate : conform textului și hărții;
Fenomene : conform textului;
Mesaj :

ATENȚIONARE METEOROLOGICĂ
COD GALBEN
Interval de valabilitate: 02 noiembrie, ora 10 – 03 noiembrie, ora 10
Fenomene și zone vizate: ploi însemnate cantitativ în județele Călărași, Ialomița și Constanța

     În intervalul menționat, în județele Călărași, Ialomița și Constanța va ploua și se vor acumula cantități de apă de 25…35 l/mp și izolat de peste 40 l/mp.
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