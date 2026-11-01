(AUDIO) Sportul scoate Iașul în stradă. Aproape o mie de alergători la Run Iași

Publicat de Andreea Drilea, 1 noiembrie 2026, 08:43 / actualizat: 1 noiembrie 2026, 10:19

Aproape o mie de alergători au luat startul în această dimineață la cea de-a doua ediție a competiției Run Iași, ultimul mare concurs sportiv de masă din acest an din municipiu.

Este un mini-maraton de 10 kilometri, numărul concurenților fiind dublu față de ediția precedentă. Alergătorii au pornit din Parcul „Regina Maria” și traversează puncte cheie ale orașului, trecând pe la Hala Centrală și pe Pietonalul Ștefan cel Mare, până la linia de sosire de la Biblioteca Centrală Universitară.

Alături de alergătorii amatori, pe traseu se află studenți, profesori, dar și sportivi de elită, a declarat organizatorul evenimentului, Vasile Arhire: ”Avem parteneri pe cele cinci universități din Iași, pentru prima oară se va întocmi un clasament al universităților, primii trei, cei mai buni timpi de la fiecare universitate, se vor da un timp final, iar apoi vom putea face un podium. Ne dorim ca ieșenii să aibă în ziua de duminică, 1 noiembrie, o activitate, adică să vină să iasă să susțină tatăl, mama, bunicul poate pentru că avem și concurenți plus 65, plus 70 de ani. Să fie o sărbătoare pe străzile orașului Iași, să arătăm că și noi iubim sportul, iubim mișcarea și încurajăm pe cei care o fac atât la nivel amator, cât și la nivel profesionist. Nicolae Soare e ambasadorul evenimentului, este cel mai rapid maratonist din România în acest moment, deținătorul recordului național și ne bucurăm foarte mult că se află aici, la cea de-a doua ediție.”

Ambasadorului ediției, recordmenul național Nicolae Alexandru Soare a subliniat că prezența mare la start demonstrează că Iașul a devenit un adevărat punct de reper pe harta alergării românești: ”Din perspectiva mea, va fi un concurs care va crește mult de la an la an, pentru că anul acesta s-a dublat numărul de participanți, și asta este ceva wow pentru o competiție care este abia la a doua ediție, și cred că va prinde foarte bine pentru zona aceasta a Moldovei. Mesajul social ar fi că fiecare om să facă mișcare pentru plăcere, pentru bucuria de a alerga, iar mesajul sportiv, eu am un speech pe care îl spun mereu, ”Fiecare zi în care pot alerga este un dar”.”

Sunt restricții în trafic până la ora 11.30.

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)