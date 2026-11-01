(AUDIO) Istoricul Liviu Brătescu a lansat o nouă carte

Publicat de Andreea Drilea, 1 noiembrie 2026, 09:12





Reprezentanții Editurii Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași în ziua de joi, 29 octombrie 2026, începând cu ora 12, au lansat volumul Memorie, istorie și construcție națională în România modernă: actori, forme, obiective, semnat de către istoricul Liviu Brătescu.

Cartea a văzut lumina tiparului la Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași în colecția ISTORIE MODERNĂ și MEMORIE CULTURALĂ.

Evenimentul s-a desfășurat în incinta Librăriei „Orest Tafrali” din Iași, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, corp A, parter, iar invitații care au prezentat cartea, alături de autor, au fost: profesor universitar, doctor în Filologie, Bogdan Crețu și conferențiar universitar, doctor în Istorie, Gabriel Leanca.

Evenimentul s-a desfășurat în programul ZILELOR UNIVERSITĂȚII „ALEXANDRU IOAN CUZA” din IAȘI.

Înaintea deschiderii evenimentului, am stat de vorbă cu autorul cărții, istoric Liviu Brătescu și, pe scurt, am aflat povestea volumului.

O altă voce pe care am înregistrat-o cu ocazia lansării de zilele trecute, aparține profesorului universitar, doctor în Filologie, Bogdan Crețu, cel care în contextul lansării cărții ne precizează: „prin astfel de volume, astfel de lucrări, precum cea a lui Liviu Brătescu, un istoric profesionist, un foarte bun istoric, avem foarte multe de învățat și folosim prilejul să punem întrebările prezentului”.

Înregistrările postate, le difuzăm într-o ediție viitoare a emisiunii Dialog intercultural, emisiune pe care o puteți urmări în fiecare seară de vineri a săptămânii, începând cu ora 20:30, pe undele Radio România Iași.

Ne auzim online – AICI – https://www.radioiasi.ro/live-radio-iasi-fm/

Text și audio: Dumitru ȘERBAN

Foto: Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” (Facebook)