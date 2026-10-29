(PROMO/AUDIO) Dobrogea de altădată, între meșteșuguri, credință și povești păstrate în inima muzeului – teme ale emisiunii TRADIȚII de joi, 29 octombrie, ora 21:03, Radio România Iași – cu Dumitru Șerban

Publicat de Gabriela Rotaru, 29 octombrie 2026, 07:54

Stimați ascultători, mulți dintre dumneavoastră știți că – nu demult – în emisiunea Tradiții, am făcut popas în incinta Muzeului de Etnografie și Artă Populară – Strada 9 Mai, Nr. 2 – din Tulcea. Astăzi ne continuăm periplul prin muzeul pe care l-am amintit, iar interlocutor ne este cercetător științific Alexandru Chiselev.

Dacă într-o ediție trecută, am ascultat povestea aromânlor, meglenoromânilor; bulgarilor, grecilor; turcilor, tătarilor; ucrainenilor și rușilor lipoveni, poveste atât de frumos surprinsă în în incinta Muzeului de Etnografie și Artă Populară, astăzi „ne facem curaj și pășim pe puntea din sticlă” din incinta muzeului și „călătorim simbolic în spațiu și timp”, pentru a afla amănunte concrete despre banca de ieri și muzeul de astăzi, știut fiind faptul că aici a funcționat Sucursala din Tulcea a Băncii Naționale a României.

Apoi, pășim spre ultimele încăperi ale muzeului, pentru a afla amănunte despre ocupațiile și meșteșugurile oamenilor din ținutul Dobrogei.

Explicațiile atât despre seiful băncii, pus în valoare în incinta muzeului, cât și despre spațiul dedicatt divinității, alte teme ale ediției.

Dragi prieteni, în speranța că v-am stârnit interesul cu temele pe care le-am prezentat, nu-mi rămâne decât a vă face o invitație ca diseară (Joi, 29 OCTOMBRIE 2026), imediat după ora 21, să fiți alături de Radio România Iași, pentru a urmări emisiunea TRADIȚII, o emisiune a sufletului dumneavoastră.

Ne auzim online – AICI – https://www.radioiasi.ro/live-radio-iasi-fm/

Text și audio: Dumitru ȘERBAN

Foto: Alexandru CHISELEV, cercetător științific