Miniştrii apărării din România, Bulgaria şi Turcia au discutat la Sofia măsuri pentru consolidarea securităţii la Marea Neagră

Publicat de Gabriela Rotaru, 29 octombrie 2026, 07:07

Miniştrii apărării din România, Bulgaria şi Turcia au discutat ieri, la Sofia, măsuri pentru consolidarea securităţii la Marea Neagră, în contextul atacurilor cu drone asupra navelor comerciale.

Ministrul Radu Oprea a subliniat că acestea reprezintă o escaladare substanţială a riscurilor asociate războiului de agresiune al Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei.

Totodată, el a evidenţiat necesitatea întăririi măsurilor de protecţie a infrastructurii critice şi a obiectivelor energetice din zona economică exclusivă a României, potrivit unui comunicat al MApN.

Radu Oprea a condamnat în context cel mai recent atac, un portcontainer care se îndrepta spre Constanţa a fost lovit ieri de trei drone în apropierea coastei bulgare.

Echipajul a fost evacuat, iar autorităţile bulgare au intervenit pentru a acorda asistenţă navei.(Rador/ FOTO captură video/ imagine ilustrativă)