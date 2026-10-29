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Miniştrii apărării din România, Bulgaria şi Turcia au discutat la Sofia măsuri pentru consolidarea securităţii la Marea Neagră

Miniştrii apărării din România, Bulgaria şi Turcia au discutat la Sofia măsuri pentru consolidarea securităţii la Marea Neagră

Publicat de Gabriela Rotaru, 29 octombrie 2026, 07:07

Miniştrii apărării din România, Bulgaria şi Turcia au discutat ieri, la Sofia, măsuri pentru consolidarea securităţii la Marea Neagră, în contextul atacurilor cu drone asupra navelor comerciale.

Ministrul Radu Oprea a subliniat că acestea reprezintă o escaladare substanţială a riscurilor asociate războiului de agresiune al Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei.

Totodată, el a evidenţiat necesitatea întăririi măsurilor de protecţie a infrastructurii critice şi a obiectivelor energetice din zona economică exclusivă a României, potrivit unui comunicat al MApN.

Radu Oprea a condamnat în context cel mai recent atac, un portcontainer care se îndrepta spre Constanţa a fost lovit ieri de trei drone în apropierea coastei bulgare.

Echipajul a fost evacuat, iar autorităţile bulgare au intervenit pentru a acorda asistenţă navei.(Rador/ FOTO captură video/ imagine ilustrativă)

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