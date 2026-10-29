(AUDIO) Curtea de Apel București suspendă lucrările la Autostrada A8 pe tronsonul Lețcani–Iași

Publicat de Gabriela Rotaru, 29 octombrie 2026, 08:19

Curtea de Apel București a decis suspendarea executării lucrărilor pe tronsonul Lețcani–Iași al Autostrăzii A8, după ce a admis o cale extraordinară de atac.

Contestatara, clasată pe locul al treilea la licitație, a cerut verificarea ofertei tehnice și a prețului propus de firma câștigătoare.

Tronsonul include centura Iașiului și legăturile cu Aeroportul și Spitalul Regional de Urgență.

Dacă vor fi constatate nereguli care impun reluarea licitației, există riscul pierderii finanțării prin programul SAFE.

Contestații sunt și pe tronsoanele Târgu Frumos–Lețcani și Iași–Ungheni, unde ofertele sunt în curs de reevaluare.

Constantin Mihai: Contractul de proiectare și execuție a lucrărilor a fost semnat pe 29 mai. Această contestație și această formă extraordinară de atac au fost depuse de ocupanta locului 3. Acum se solicită verificarea ofertei tehnice depuse de câștigătoarea locului 1 și, evident, evaluarea prețului propus de aceasta. Tronsonul Lețcani–Iași înseamnă, practic, centura de ocolire a Iașiului și legăturile cu aeroportul și spitalul regional de urgențe. 10 luni sunt destinate proiectării și 3 ani pentru execuție. Sunt 18 poduri și 6 tuneluri. Dacă se identifică vicii profunde de procedură și se reia licitația, atunci se pierde finanțarea prin programul SAFE. De remarcat, în context, că pentru tronsonul Târgu Frumos–Lețcani se reevaluează oferta. Pe acest tronson se află centura orașului Podu Iloaiei. Are 28,6 km și valoarea de execuție a ajuns la 4,57 miliarde lei. Iar pentru tronsonul Iași–Ungheni, lungimea este de 15,47 km și valoarea e aproape 3 miliarde de lei. Și aici nu s-a anulat contractul, dar se reevaluează oferta. Acest tronson face legătura cu podul de peste Prut.

(Radio Iași/ Constantin Mihai/ FOTO radioiasi.ro/ imagine ilustrativă)