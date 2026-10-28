(AUDIO) Primăria Municipiului Iași anunță că taxele și impozitele pentru anul 2027 vor fi indexate cu inflația

Publicat de Andreea Drilea, 28 octombrie 2026, 16:00

Primăria Iași anunță că taxele și impozitele pentru anul 2027 vor fi indexate cu inflația, conform legii.

Totodată, municipalitatea ieșeană ia în calcul o diminuare punctuală a anumitor taxe, cum sunt cele de parcare, ținând cont de faptul că și în acest an gradul de colectare a taxelor la buget a fost unul mic.

Edilul Mihai Chirica a subliniat faptul că se opune inițiativei de taxare a bunurilor imobile la valoarea de piață, care, dacă s-ar aplica, ar determina o creștere de peste 20 de ori a taxelor și impozitelor locale: ”Obligația legală este să indexăm cu inflația anului precedent, nu putem scăpa de această obligație, aș fi făcut-o cu plăcere să putem scăpa și de obligația de a indexa cu inflația. Am mai scăzut unele dintre aceste taxe speciale, mai ales la locurile de parcare din rândul bulevardelor, am scăzut de la 250 și la 150 de lei, și încercăm să păstrăm echilibru. Vin vremuri grele pentru toată lumea, nu văd de unde să mai strângem șurubul și ne-am opus cu vehemență și ne vom opune în continuare pentru aplicarea de taxe și impozite validate la nivelul valorii de piață, a bunurilor imobile pentru că vor exploda toți românii.”

(Radio Iaşi/Constantin Mihai/FOTO radioiasi.ro)

Redăm mai jos comunicatul Primăriei Municipiului Iași

Taxe și impozite pentru anul 2027: menținem taxele și impozitele locale la nivelurile minime legale și acordăm, în continuare, bonificația de 10%

Primăria Municipiului Iași anunță lansarea, în dezbatere publică, a proiectului de Hotărâre de Consiliu Local privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2027. În proiectul propus, municipalitatea nu a operat nicio majorare importantă a taxelor și impozitelor locale, menținându-le la nivelurile minime prevăzute de Codul Fiscal.

Singura modificare aplicată valorilor de bază o reprezintă indexarea obligatorie cu rata inflației de 7,3%, o măsură strict administrativă, impusă prin lege de prevederile Codului Fiscal pentru toate localitățile din România. Indexarea s-a realizat pe baza datelor oficiale publicate de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației. O excepție tehnică o reprezintă vehiculele grele de marfă, unde indexarea se face, conform normelor, la rata de schimb a monedei euro de 5,2 lei.

„Suntem pe deplin conștienți de situația financiară dificilă a ieșenilor cauzată de criza economică prin care trece România. Prin urmare, nu majorăm taxele și impozitele locale și le vom păstrat la nivelul minim permis de legea fiscală. Menținem și bonificația maximă de 10% pentru cei care plătesc anticipat, demonstrând că Primăria Municipiului Iași trebuie să fie un partener solidar cu comunitatea ieșeană aflată în nevoi. Nu aș vrea să trecem cu vederea faptul că Iașul, față de celelalte orașe mari de același rang cu orașul nostru, are cotele de impozitare pentru locuințe cu circa 25% mai mici”, a declarat primarul Mihai Chirica.

Astfel, pentru anul 2027, ieșenii care își achită integral impozitul pe clădiri, terenuri și mijloace de transport până la prima scadență de la 31 martie 2027 vor beneficia de o bonificație de 10%, acesta fiind procentul maxim permis de legislația națională. De asemenea, în cazul clădirilor rezidențiale aparținând persoanelor fizice, unde legea permite o cotă între 0,08% și 0,2%, Primăria Municipiului Iași menține cota minimă de 0,08%. Aceeași situație o regăsim și în cazul clădirilor nerezidențiale ale persoanelor fizice, unde cota propusă este de doar 0,3% față de plafonul maxim legal de 1,3%. Pentru clădirile aparținând persoanelor juridice, se va aplica o cotă stabilă de 1,1%, în condițiile în care plafonul legal ajunge tot până la 1,3%.

Începând cu 1 ianuarie 2027, în evidențele contabile vor rămâne doar clădirile reevaluate care utilizează cota stabilă de 1,1% și clădirile nereevaluate în ultimii 5 ani, unde se aplică cota legală de 5%. Totodată, municipalitatea continuă combaterea indisciplinei în construcții și menține cota adițională de 50% strict pentru clădirile edificate ilegal, fără autorizație.

În proiectul lansat în dezbatere publică, municipalitatea a eliminat complet o serie de taxe. Astfel, s-a eliminat integral taxa locală de 23 lei pentru avizarea Certificatului de Urbanism de către Comisia de Urbanism, Primar sau structurile de specialitate. De asemenea, a fost eliminată taxa specială de 50 lei pentru evaluarea periodică a administratorilor de imobile. Municipalitatea propune desființarea și a tarifului de parcare ocazională în parcările publice cu plată din Zona 1, acesta fiind înlocuit cu un sistem predictibil, bazat pe un tarif fix de 7 lei pe oră.

Ieșenii, asociațiile de proprietari și reprezentanții mediului de afaceri pot consulta proiectul pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Iași. De asemenea, pot trimite propuneri, sugestii sau opinii în termenul legal de 30 de zile lucrătoare de la publicare pe adresele de contact ale Primăriei Municipiului Iași, precum și la Centrul de Informații pentru Cetățeni și centrele de cartier.

Exemplu calcul impozit pe clădiri pentru un apartament cu 2 camere în Municipiul Iași:

suprafața utilă = 45 mp;

suprafața construită desfășurată = 45mp x 1,4 = 63 mp;

este dotat cu instalații de apă, canalizare, energie electrică și de încălzire;

valoarea impozabilă pentru anul 2026 = 2.677 lei/mp

valoarea impozabila propusă pentru anul 2027, indexată cu 7,3% (rata inflației) = 2.872 lei/mp

ZONA Valoarea impozabilă a clădirii stabilită conform Codului Fiscal pentru anul 2026 Impozit 2026 Cota 0.08% conform HCL (lei) Valoarea impozabilă a clădirii stabilită conform Codului Fiscal pentru anul 2027 cu indexare de 7,3% Impozit anul 2027 cota de 0.08% Creștere procentuală 2027 față de anul 2026 % (cota de 0.08%) Creștere valori absolute an 2027 față de anul 2026 (cota de 0.08%) 5=4-2/2*100 6=4-2 0 1 2 3 4 5 6 A 421.628 337 lei 452.340 362 lei 7,4 % 25 lei B 404.762 324 lei 434.246 347 lei 7,09 % 23 lei C 387.897 310 lei 416.153 333 lei 7,4 % 23 lei D 371.032 297 lei 398.059 318 lei 7,07 % 21 lei

Biroul de Presă al Primăriei Municipiului Iași