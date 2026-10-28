Peste 130 de premii au fost acordate la Gala Studenților UAIC, ediția a treia

Publicat de Andreea Drilea, 28 octombrie 2026, 15:36

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a organizat marți, 27 octombrie 2026, la ora 18.00, în Aula Magna „Mihai Eminescu”, Gala Studenților UAIC, ediția a treia.

În cadrul evenimentului au fost acordate 2 burse „Sfântul Dumitru”, 129 de premii grupate în patru categorii, care acoperă rezultatele academice, performanțele obținute la concursurile studențești, implicarea în activități de voluntariat și proiectele derulate de asociațiile studențești, precum și 3 premii în cadrul proiectului UNISAFE. Valoarea totală a premiilor a fost de 139.200 de lei, cu 43.200 de lei mai mult decât în ediția precedentă (96.000 de lei), ceea ce reprezintă o creștere de 45%.

La eveniment a fost prezent rectorul UAIC, prof. univ. dr. Liviu-George Maha, iar gazda festivității a fost prof. univ. dr. Adrian Iftene, prorector pentru dezvoltarea infrastructurii informaționale și relația cu studenții. Au mai participat și conf. univ. dr. Ionuț Nistor, prof. univ. dr. Conțiu Tiberiu Cristi Șoitu, și prof. univ. dr. Lilian Niacșu, prorectori ai UAIC. Festivitatea a început cu acordarea burselor „Sfântul Dumitru”, de către rectorul Liviu-George Maha. Câștigătorii ediției din acest an sunt Ilinca Bunescu, de la Facultatea de Drept, și Tudor-Andrei Vieriu, de la Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice.

Ilinca Bunescu s-a remarcat prin rezultate academice remarcabile și prin experiențe practice în cadrul CEDO și în firme de avocatură. Este interesată de dreptul internațional, dreptul afacerilor, arbitrajul comercial și dreptul muncii. Este implicată în activități de voluntariat în cadrul ELSA Iași din 2023, iar în perioada 2025-2026 este coordonatoare națională a campaniei anuale pentru Drepturile Omului a ELSA România. În prezent, ocupă funcția de Director for Annual Human Rights Campaign în cadrul ELSA International. Contribuie la promovarea drepturilor omului, a educației juridice și a statului de drept, inclusiv prin atelierele de educație juridică ELSA4Schools, destinate elevilor de la școala primară până la liceu. Pe 20 noiembrie va participa la Conferința Tinerilor Cercetători în Drept a Academiei Române, precum și la Helga Pedersen Moot Court Competition, organizată anual de ELSA în cooperare cu Consiliul Europei, care simulează proceduri judiciare în fața CEDO, și la Nuremberg Moot Court Competition, dedicată dreptului penal internațional.

Tudor-Andrei Vieriu este pasionat de comunicare sportivă și jurnalism. A participat la cursuri de specialitate la Barça Innovation Hub și la Federația Română de Fotbal și a câștigat, alături de Diana Emilia Țofei, competiția internațională de jurnalism mobil „Mojo Arena”. În octombrie 2026, la Bruxelles, a fost unul dintre cei 9 finaliști europeni, din 400 de candidați, în competiția „Youth4Regions” pentru premiul Megalizzi-Niedzielski, distincție acordată anual de Comisia Europeană tinerilor jurnaliști la început de drum. Este ofițer de presă (PR manager) al asociației sportive City FC Iași și corespondent video pentru departamentul de limba română al Deutsche Welle.

Gala a continuat cu acordarea premiilor grupate pe categorii, cu sprijinul băncilor partenere ale Universității: BCR, BRD – Groupe Société Générale, Banca Transilvania, ING, Raiffeisen Bank și UniCredit Bank.

În total, 129 de premii au fost acordate în cele patru categorii. La categoria „Absolvenți cu rezultate academice deosebite” au fost acordate 81 de premii (pentru studii de licență, masterat și doctorat), inclusiv studenților de la extensiile din Bălți și Chișinău. La categoria „Competiții studențești naționale și internaționale” au fost premiați 16 studenți, iar la categoria „Voluntariat” 22 de studenți. La categoria „Proiecte ale asociațiilor studențești” au fost premiate 10 proiecte derulate de asociații studențești care fac parte din comunitatea academică a UAIC: „Caravana ASCOR” (ASCOR), „FII Practic” (ASII), „MIND 2026” (ASPP), Universitatea de Vară pentru Elevi „EconomIS” (LSE), „Global Village” (ESN), „Youth Speak Forum” (AIESEC), „Student Chimist în Țara Mea” (ASCIS), „GPS – Gata pentru studenție” (ATRAG), „O cafea despre Erasmus” (ASFIZ) și „Zilele bobocului matematician” (ASMI).

Trei studente au primit, de asemenea, câte un premiu în cadrul proiectului UNISAFE (https://www.uaic.ro/unisafe/): o doctorandă de la Facultatea de Litere, o masterandă de la Facultatea de Filosofie și Științe Social-Politice și o studentă la licență de la Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației. Premiile UNISAFE răsplătesc implicarea în activități academice, științifice, civice, extracurriculare sau de voluntariat care contribuie la promovarea egalității de gen și a egalității de șanse, precum și la prevenirea și combaterea discriminării, hărțuirii, abuzului și a altor comportamente incompatibile cu principiile eticii și deontologiei universitare. Premiile, în valoare totală de 2200 de lei, au fost înmânate de conf. univ. dr. Emanuela Ilie, membră a echipei de proiect.

Înregistrarea integrală a evenimentului poate fi urmărită pe canalul de YouTube al UAIC: https://youtu.be/LpQ4vMFZkZg

Gala Studenților UAIC, ediția a treia, a fost una dintre cele peste 100 de manifestări incluse în programul Zilelor Universității, organizate de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași cu prilejul sărbătoririi a 166 de ani de la înființare. Programul complet este publicat aici: https://www.uaic.ro/zilele-universitatii-2026/