Comunismul românesc: surse, memorie și întrebări

Cea de-a 15-a ediție a Conferinței Naționale „Comunismul Românesc”, organizată de Institutul de Istorie „A. D. Xenopol”, va avea loc la Iași, pe 5 și 6 noiembrie. Cercetătorii Dorin Dobrincu și Alexandru Aioanei vorbesc despre temele conferinței la emisiunea „Oameni și idei”.

Publicat de isoreanu, 3 noiembrie 2026, 08:25

Cum înțelegem astăzi comunismul și ce ne dezvăluie documentele despre viața sub regimul totalitar?

Înaintea celei de-a XV-a ediții a Conferinței Naționale „Comunismul Românesc”, discutăm, la emisiunea „Oameni și idei” de la Radio România Iași, marți, după știrile orei 14,00, cu cercetătorii Dorin Dobrincu și Alexandru Aioanei de la Institutul de Istorie „A. D. Xenopol” despre teme, surse și întrebări care continuă să provoace.

Realizator, Ioana Soreanu.

Emisiunea poate fi urmărită și în format video live pe pagina noastră de Facebook și pe contul nostru de YouTube.